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মানবতাবিরোধী অপরাধের আরও ২ মামলায় জিয়াউল-তারেক সাঈদকে হাজিরের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ২৯
মানবতাবিরোধী অপরাধের আরও ২ মামলায় জিয়াউল-তারেক সাঈদকে হাজিরের নির্দেশ
ফাইল ছবি

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিএনপি নেতাদের গুম-খুনের ঘটনায় হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের আরও দুই মামলায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারেক সাঈদকে হাজিরের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

আজ মঙ্গলবার প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ নির্দেশ দেন। তাঁদের ১০ আগস্ট হাজির করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা অন্য মামলায় গ্রেপ্তার রয়েছেন।

প্রসিকিউশন জানায়, ২০১৩ সালে লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা আবদুল মান্নান, জহিরুল ইসলাম সুমন ও আসাদুজ্জামান বাবুলকে বন্দুকযুদ্ধের নাটক সাজিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যা করা হয়। একই বছর কুমিল্লার লাকসামে বিএনপি নেতা সাইফুল ইসলাম হিরু ও হুমায়ুন কবির পারভেজকে গুম করা হয়। ওই দুই ঘটনায় তদন্ত চলছে। এরই মধ্যে জিয়াউল আহসান ও তারেক সাঈদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে প্রসিকিউশন।

বিষয়:

বিএনপিসরকারমামলাআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধআওয়ামী লীগ
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