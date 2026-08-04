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জাতীয়

সংবিধান সংশোধন-সম্পর্কিত বিশেষ কমিটিতে থাকবে ইসলামী আন্দোলন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ৩৩
সংবিধান সংশোধন-সম্পর্কিত বিশেষ কমিটিতে থাকবে ইসলামী আন্দোলন

সংবিধান সংস্কারের দাবিতে রাজপথে আন্দোলন করলেও সংবিধান সংশোধনে জাতীয় সংসদে গঠিত বিশেষ কমিটিতে থাকবে ইসলামী আন্দোলন। আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত কমিটির প্রথম বৈঠকে দলটির একমাত্র সংসদ সদস্য অলি উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন না।

অলি উল্লাহ আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, নির্বাচনী এলাকা বরগুনা থাকায় বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি। বিশেষ কমিটির পরের বৈঠকে থাকবেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মাত্র একটি আসনে বিজয়ী হয়েছিলেন ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী। বরগুনা-১ আসন থেকে হাতপাখা প্রতীকে বিজয়ী হয়েছিলেন অলি উল্লাহ। পরে তিনি সংসদ সদস্য ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। গণভোটের রায় অনুযায়ী সংবিধান সংস্কারের দাবিতে নির্বাচনের পর থেকে রাজপথে একাধিক কর্মসূচি পালন করেছে দলটি। এর মধ্যে গত ১৩ জুলাই সংবিধান সংশোধন-সম্পর্কিত বিশেষ কমিটিতে রাখা হয় অলি উল্লাহকে। পরে তিনি একাধিক গণমাধ্যমের কাছে দাবি করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই নাম দেওয়া হয়েছে, কমিটি থেকে নাম প্রত্যাহার করবেন। তবে প্রথম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না তিনি।

সবার মত নিয়ে ‘গ্রহণযোগ্য’ সংবিধান সংশোধনী চায় বিশেষ কমিটিসবার মত নিয়ে ‘গ্রহণযোগ্য’ সংবিধান সংশোধনী চায় বিশেষ কমিটি
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বিষয়:

আন্দোলনসংস্কারজাতীয় সংসদসংবিধান
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