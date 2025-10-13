২০ হাজার টাকার বিলবোর্ড ৮০০ টাকায় বরাদ্দ, ডিএসসিসির ছয়জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) এলইডি বিলবোর্ড বরাদ্দে ভয়াবহ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অনিয়মের মাধ্যমে সরকারের প্রায় ২৫ কোটি ১৩ লাখ ৬৩ হাজার ৭৯৫ টাকা রাজস্ব ফাঁকি ও আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।
আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুদকের সহকারী পরিচালক মো. রুবেল বাদী হয়ে ঢাকা কার্যালয়ে মামলাটি করেন। কমিশনের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, সিটি করপোরেশনের জমিতে বিজ্ঞাপনফলক (বিলবোর্ড) বরাদ্দে প্রতি বর্গফুটে ২০ হাজার টাকা রেট নির্ধারিত থাকলেও কৌশলে মাত্র ৮০০ টাকা হারে বরাদ্দ দেওয়া হয়। দায়িত্বে অবহেলা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের বিপুল রাজস্ব ক্ষতির বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।
এ ঘটনায় ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে। আসামিদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) খান মোহাম্মদ বিলাল এবং প্রতিষ্ঠানের সাবেক উপপ্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (বাজার) মো. ইফসুফ আলী সরদার।
এ ছাড়া চার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টিসিএল অপটোইলেকট্রনিকস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আখতার হামিদ খান, বেস্টওয়ানের স্বত্বাধিকারী মোসা. মমতাজ বেগম, বৈশাখী ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মো. গাফ্ফার ইলাহী ও জি-টেকের স্বত্বাধিকারী সুলতানা দিল আফরোজাকে আসামি করা হয়েছে।
তাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় মামলা করা হয়েছে।
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) এলইডি বিলবোর্ড বরাদ্দে ভয়াবহ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অনিয়মের মাধ্যমে সরকারের প্রায় ২৫ কোটি ১৩ লাখ ৬৩ হাজার ৭৯৫ টাকা রাজস্ব ফাঁকি ও আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।
আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুদকের সহকারী পরিচালক মো. রুবেল বাদী হয়ে ঢাকা কার্যালয়ে মামলাটি করেন। কমিশনের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, সিটি করপোরেশনের জমিতে বিজ্ঞাপনফলক (বিলবোর্ড) বরাদ্দে প্রতি বর্গফুটে ২০ হাজার টাকা রেট নির্ধারিত থাকলেও কৌশলে মাত্র ৮০০ টাকা হারে বরাদ্দ দেওয়া হয়। দায়িত্বে অবহেলা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের বিপুল রাজস্ব ক্ষতির বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।
এ ঘটনায় ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে। আসামিদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) খান মোহাম্মদ বিলাল এবং প্রতিষ্ঠানের সাবেক উপপ্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (বাজার) মো. ইফসুফ আলী সরদার।
এ ছাড়া চার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টিসিএল অপটোইলেকট্রনিকস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আখতার হামিদ খান, বেস্টওয়ানের স্বত্বাধিকারী মোসা. মমতাজ বেগম, বৈশাখী ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মো. গাফ্ফার ইলাহী ও জি-টেকের স্বত্বাধিকারী সুলতানা দিল আফরোজাকে আসামি করা হয়েছে।
তাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় মামলা করা হয়েছে।
এবার শাপলা প্রতীক চেয়ে ইসিতে আবেদন করেছে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ কংগ্রেস। দলটির বর্তমান প্রতীক ডাবের পরিবর্তে শাপলা চেয়ে আজ সোমবার আবেদন করে দলটি। দলের মহাসচিব ইয়ারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত আবেদন ইসিতে জমা দেন দপ্তর সম্পাদক তুষার রহমান।৩১ মিনিট আগে
সাহসিকতা, পেশাদারি ও প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ছয় পুলিশ সদস্যকে ‘বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)’ ও ‘রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম)’ দেওয়া হচ্ছে। আজ সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ফরিদা খানম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেছেন, সেনাবাহিনীর হেফাজতে থাকা সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার দেখানো হলে তাদের অবশ্যই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে। এরপর ট্রাইব্যুনাল ঠিক করবেন আসামিদের কোন কারাগারে পাঠাবেন।১ ঘণ্টা আগে
দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য কক্সবাজার বিমানবন্দরকে ‘আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর’ হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) মন্ত্রণালয়ের সিএ-১ শাখা থেকে যুগ্ম সচিব আহমেদ জামিল স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে...৩ ঘণ্টা আগে