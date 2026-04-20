Ajker Patrika
জাতীয়

বগুড়ায় চৌকিরদহ খাল খনন কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

বগুড়া প্রতিনিধি
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আজ সোমবার বিকেলে বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ি এলাকায় চৌকিরদহ খাল খনন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ি এলাকায় চৌকিরদহ খাল খনন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন। আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) বিকেলে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে তিনি খননকাজের সূচনা করেন।

উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, গাবতলীর নশিপুর চৌকিরদহ খালটি দীর্ঘদিন পলি জমে ভরাট হয়ে থাকায় বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট দেখা দিত। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে খালের স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরে আসবে এবং স্থানীয় কয়েক হাজার একর ফসলি জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাসী। নদীনালা ও খাল সচল রাখা মানে দেশের অর্থনীতির রক্তসঞ্চালন সচল রাখা। এর মাধ্যমে আমরা প্রকৃতি রক্ষা করছি এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তুলছি।’

খাল খননকাজ উদ্বোধন শেষে তারেক রহমান স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। সরকারের কৃষিসহায়ক এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বাগবাড়িসহ গাবতলীর মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা গেছে।

অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বগুড়াগাবতলী (বগুড়া)রাজশাহী বিভাগতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীখাল খনন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

