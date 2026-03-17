কাতারে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঈদের নামাজ নিকটস্থ মসজিদে আদায়ের আহ্বান

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
কাতার প্রবাসী বাংলাদেশিদের এবার ঈদুল ফিতরের নামাজ নিকটস্থ মসজিদে আদায় করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে দোহায় বাংলাদেশ দূতাবাস। আজ মঙ্গলবার দূতাবাস এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আহ্বান জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘উপসাগরীয় অঞ্চলে সাম্প্রতিক বিরাজমান যুদ্ধাবস্থার প্রেক্ষিতে, কাতারের আওকাফ ও ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এ বছরের ঈদুল ফিতরের নামাজ সকলকে মসজিদে আদায় করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। কাতার সরকারের সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশনার প্রতি সম্মান জানিয়ে, বাংলাদেশ এম এইচ এম স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গনে ঈদুল ফিতরের জামাত আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না।’

‘এমতাবস্থায়, কাতারে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে কাতার সরকারের নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এবং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে সকলকে তাদের নিকটস্থ মসজিদে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।’

প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্দেশে আগাম ঈদের শুভেচ্ছাও জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সকলের ঈদ যেন নিরাপদ ও আনন্দময় হয়—সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে বড় জমায়েত এড়িয়ে চলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এতে করে সম্ভাব্য ঝুঁকি কমানো এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

