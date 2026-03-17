কাতারে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঈদের নামাজ নিকটস্থ মসজিদে আদায়ের আহ্বান

কাতার প্রবাসী বাংলাদেশিদের এবার ঈদুল ফিতরের নামাজ নিকটস্থ মসজিদে আদায় করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে দোহায় বাংলাদেশ দূতাবাস। আজ মঙ্গলবার দূতাবাস এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আহ্বান জানায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘উপসাগরীয় অঞ্চলে সাম্প্রতিক বিরাজমান যুদ্ধাবস্থার প্রেক্ষিতে, কাতারের আওকাফ ও ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এ বছরের ঈদুল ফিতরের নামাজ সকলকে মসজিদে আদায় করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। কাতার সরকারের সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশনার প্রতি সম্মান জানিয়ে, বাংলাদেশ এম এইচ এম স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গনে ঈদুল ফিতরের জামাত আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না।’
‘এমতাবস্থায়, কাতারে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে কাতার সরকারের নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এবং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে সকলকে তাদের নিকটস্থ মসজিদে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।’
প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্দেশে আগাম ঈদের শুভেচ্ছাও জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সকলের ঈদ যেন নিরাপদ ও আনন্দময় হয়—সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে বড় জমায়েত এড়িয়ে চলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এতে করে সম্ভাব্য ঝুঁকি কমানো এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
গত এক দশকে বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেক কর্মক্ষম তরুণ চাকরি পাননি। তরুণীরা এ ক্ষেত্রে আরও বড় বাঁধার মুখে পড়েছেন। এই সময়ে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে ১ কোটি ৪০ লাখ তরুণ প্রবেশ করেছেন, যেখানে কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে ৮৭ লাখ...২ ঘণ্টা আগে
আজ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কৃষক কার্ড প্রণয়ন-সংক্রান্ত সেলের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন জানান, পয়লা বৈশাখে টাঙ্গাইল সদরসহ ১১ উপজেলায় একযোগে এই কার্যক্রম শুরু হবে।৩ ঘণ্টা আগে
আইন না জানাও একটা অপরাধ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।৭ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সাত দিনের সরকারি ছুটি। টানা এই ছুটিতে ঈদের দিন রাজধানী ঢাকায় মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ থাকবে। শুধু ঈদের দিনই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে। গতকাল সোমবার ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আলম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে...৭ ঘণ্টা আগে