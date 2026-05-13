জাতীয় নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটের ‘কিউআর কোড রিডার’ ফেরত চাইল ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে থেকে পোস্টাল ব্যালটের কিউআর কোড স্ক্যানে ব্যবহৃত ‘কিউআর কোড রিডার’ ফেরত চেয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ৩০ মে’র মধ্যে প্রকল্প পরিচালক কাছে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
আজ বুধবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ওসিভি-এসডিআই প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক মামুনুর হোসেন। তিনি জানান, ইতিমধ্যে সংক্রান্ত চিঠি কারা মহাপরিচালক, সকল রিটার্নিং কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সকল জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ভোটিংয়ের (ওসিভি ও আইসিপিভি) কাজে ব্যবহারের জন্য সকল আঞ্চলিক/নির্বাচন অফিসের মাধ্যমে কিউআর কোড রিডার সরবরাহ করা হয়। নির্বাচনী কার্যক্রম শেষ হওয়ায় বিতরণ করা কিউআর কোড রিডার আগামী ৩০ মে তারিখের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক কাছে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করেছে ইসি।
জানা যায়, সারা দেশে মাঠ পর্যায়ে ২১৮টি কিউআর কোড পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
