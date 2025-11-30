Ajker Patrika
জাতীয়

৩৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ: আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের সাবেক এমডি-ডিএমডির বিরুদ্ধে ৪ মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত

জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রায় ৩৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফরমান আর চৌধুরী, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মোহাম্মদ নাদিমসহ চারজনের বিরুদ্ধে চারটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১-এ আজ রোববার এর উপপরিচালক আজিজুল হক বাদী হয়ে মামলাগুলো করেন বলে নিশ্চিত করেছেন সংস্থাটির ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ফরমান আর চৌধুরী ও মোহাম্মদ নাদিম ১ কোটি ৪৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে আসামিরা নিয়োগপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে মূল বেতনের অতিরিক্ত সাতটি পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই কাজ করেন।

দ্বিতীয় মামলার এজাহারে বলা হয়, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসির জেনারেল লেজার (জিএল) হিসাব থেকে ৮৫ লাখ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই অভিযোগে ফরমান আর চৌধুরী ও মোহাম্মদ নাদিমকে আসামি করা হয়েছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং কমিশনের ওপর আরোপিত সোর্স ট্যাক্স সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে ৩৬ কোটি টাকার বেশি আর্থিক ক্ষতি করার অভিযোগে তৃতীয় মামলাটি করা হয়েছে। সাবেক এমডি ও ডিএমডির সঙ্গে এই মামলায় ব্যাংকটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী ও সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আবেদ আহাম্মদ খানকে আসামি করা হয়।

এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পারস্পরিক যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ৩৬১ কোটি ১০ লাখ ৬২ হাজার ৩৩২ টাকা কমিশনের ওপর ১০ শতাংশ হারে সোর্স ট্যাক্স বাবদ ৩৬ কোটি ১১ লাখ ৬ হাজার ২৩৩ টাকা কর্তন করলেও তা সরকারি কোষাগারে জমা দেননি। ফলে সরকারের ৩৬ কোটি ১১ লাখ টাকার বেশি রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অন্যদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যাংক থেকে বোনাস বাবদ নিজ প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ৫৩ লাখ ৮০ হাজার ৪০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ফরমান ও নাদিমকে আসামি করে চতুর্থ মামলাটি হয়।

আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/১০৯ এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় মামলাগুলো করা হয়।

বিষয়:

মামলাআত্মসাৎদুদকব্যাংক
