Ajker Patrika
জাতীয়

আনিসুল-সালমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল ১৭ বছরের কিশোর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আনিসুল-সালমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল ১৭ বছরের কিশোর
আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমান। ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সারা দেশে চালানো হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে আন্দোলনে গুলিতে আহত ১৭ বছরের কিশোর আদহাম বিন আমিন। আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ তার জবানবন্দি নেওয়া হয়।

গত বছরের ৪ ডিসেম্বর এই মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। আর গত ১২ জানুয়ারি তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন ট্রাইব্যুনাল। পরে গত ১০ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপক্ষের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিচার কার্যক্রম। সালমান এফ রহমান ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা এবং আনিসুল হক তাঁর সময়ের আইনমন্ত্রী।

আদহাম বিন আমিন তার জবানবন্দিতে জানায়, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বর এলাকায় সে আন্দোলনে অংশ নেয়। ওই সময় তাদের অপর পাশে পুলিশ, বিজিবি ও আওয়ামী লীগের লোকজন সশস্ত্র অবস্থায় ছিল। তারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে দফায় দফায় হামলা চালায়। হেলিকপ্টার থেকে গুলিবর্ষণ করে। বিকেল ৫টার দিকে আদহাম দেখতে পায়—আওয়ামী লীগের স্থানীয় এমপি নিখিল, বন্দুক আয়নাল, কচি ও সাচ্চুর হাতে অস্ত্র ছিল। এ সময় একটি গুলি তার বাম পায়ের হাঁটুর নিচ দিয়ে ঢুকে বের হয়ে ডান পায়ের হাঁটুর নিচ দিয়ে ঢুকে মাংস নিয়ে বের হয়ে যায়।

আদহাম আরও জানায়, আহত হওয়ার পর আন্দোলনকারীরা তাকে নিকটস্থ আল-হেলাল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে পায়ে ব্যান্ডেজ করে পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয় তাকে। সেখান থেকে পাঠানো হয় জাতীয় হৃদ্‌রোগ হাসপাতালে। সেখান থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। সেখানেই ভর্তি থাকে ওই বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। বর্তমানে সিএমএইচে তার চিকিৎসা চলছে। এখনো দাঁড়াতে পারে না, স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না সে।

আদহাম জানায়, সে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে জানতে পারে—তৎকালীন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান পরস্পর ফোনালাপে কারফিউ দিয়ে সবগুলোকে মেরে শেষ করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান, ওবায়দুল কাদেরসহ অনেকে জড়িত ছিলেন। তাঁরা আন্দোলন দমনে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। এ বছর সে এসএসসি পরীক্ষার্থী। অথচ ঠিকমতো পড়তে পারে না সে। তার স্বপ্ন ছিল সেনা কর্মকর্তা হওয়ার। তাকে গুলি করে যারা পঙ্গু বানিয়েছে, তাদের বিচার চায় আদহাম।

আদহাম আরও জানায়, এই মামলায় সাক্ষী হওয়ায় গত ২৬ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় আওয়ামী লীগের লোকজন তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারধর করে। পরে মিরপুর মডেল থানায় সে অভিযোগ করেছে।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডআন্দোলনমামলাসালমান এফ রহমানমানবতাবিরোধী অপরাধবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

ইরানে আর শাসকশ্রেণির পরিবর্তন চান না ট্রাম্প, শাসকদের আচরণ পরিবর্তন হলেই খুশি

ইরানে আর শাসকশ্রেণির পরিবর্তন চান না ট্রাম্প, শাসকদের আচরণ পরিবর্তন হলেই খুশি

খামেনি নন, নাটের গুরু আইআরজিসি—বোঝেননি ট্রাম্প

খামেনি নন, নাটের গুরু আইআরজিসি—বোঝেননি ট্রাম্প

ইরানকে ১০ বছর পরমাণু জ্বালানি কেনার টাকা দিতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

ইরানকে ১০ বছর পরমাণু জ্বালানি কেনার টাকা দিতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

সম্পর্কিত

আনিসুল-সালমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল ১৭ বছরের কিশোর

আনিসুল-সালমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল ১৭ বছরের কিশোর

ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ ও সংকটাপন্ন যাত্রীদের অগ্রাধিকার দিতে নির্দেশ বিমান-পর্যটনমন্ত্রীর

ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ ও সংকটাপন্ন যাত্রীদের অগ্রাধিকার দিতে নির্দেশ বিমান-পর্যটনমন্ত্রীর

দুদিনের সফরে ঢাকায় মার্কিন সহকারী মন্ত্রী পল কাপুর

দুদিনের সফরে ঢাকায় মার্কিন সহকারী মন্ত্রী পল কাপুর

চুক্তিতে চার সচিব নিয়োগ দিল সরকার

চুক্তিতে চার সচিব নিয়োগ দিল সরকার