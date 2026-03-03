ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে ৫ প্রার্থীর আবেদন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে আর পাঁচ প্রার্থীর করা আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন হাইকোর্ট। আজ মঙ্গলবার বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক বেঞ্চ আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করে ওই সব আসনের ব্যালটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের নির্দেশ দেন। এর মধ্যে জামায়াতের চার ও বিএনপির এ প্রার্থী রয়েছেন।
জামায়াতের প্রার্থীরা হলেন নারায়ণগঞ্জ-২ আসনে প্রার্থী মো. ইলিয়াছ মোল্লা, নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের প্রার্থী ইকবাল হোসাইন ভূঁইয়া, লালমনিরহাট-২ আসনের প্রার্থী মো. ফিরোজ হায়দার ও লালমনিরহাট-১ আসনের প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম রাজু। আর বিএনপির প্রার্থী হলেন ময়মনসিংহ-১ আসনের সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স।
এর আগে, ১০টি আসনের পরাজিত প্রার্থীরা ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেন। গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের ৪৯ ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী অনিয়ম-সংক্রান্ত আবেদন শুনানির জন্য নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দেন প্রধান বিচারপতি। যার এখতিয়ার দেওয়া হয় যা বিচারপতি মো. জাকির হোসেনকে।
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সারা দেশে চালানো হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে আন্দোলনে গুলিতে আহত ১৭ বছরের কিশোর আদহাম বিন আমিন। আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ তার জবানবন্দি নেওয়া হয়।২২ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট শিডিউল বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে যেসব যাত্রীর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে বা অল্প সময় বাকি আছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাঁদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিবহনের নির্দেশ দিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে২৪ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মন্ত্রী পল কাপুর দুই দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন। আজ মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে তিনি ঢাকায় অবতরণ করেন।২৮ মিনিট আগে
এক মন্ত্রণালয় ও চার বিভাগে সাবেক চার সরকারি কর্মকর্তাকে চুক্তিতে সচিব পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। তাঁদের এক বছরের চুক্তিতে সচিব পদে নিয়োগ দিয়ে আজ মঙ্গলবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।১ ঘণ্টা আগে