আজ থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু: প্রধান উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের পক্ষ থেকে বলার পরদিন থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের ‘দ্বিতীয় অধ্যায়’ শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রারম্ভিক বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেন।
বৈঠক শেষে এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা ইন্ট্রোডাক্টরি রিমার্কে (উদ্বোধনী ভাষণ) বলেছেন, ৫ আগস্ট আমাদের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে। গতকাল (বুধবার) প্রধান উপদেষ্টার অফিস থেকে নির্বাচন কমিশনকে ফেব্রুয়ারি মাসে রোজার আগে ইলেকশন আয়োজনের বিষয়ে বলা হয়েছে। আজ থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু এবং উনি (প্রধান উপদেষ্টা) বলেছেন, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রধান কাজ হলো নির্বাচন সুন্দরভাবে করা।’
