জাহাজবাড়িতে জঙ্গি নাটক: আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ৬ এপ্রিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাহাজবাড়িতে জঙ্গি নাটক: আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ৬ এপ্রিল
২০১৬ সালে মিরপুর এলাকায় জাহাজ বাড়িতে জঙ্গিবিরোধী অভিযানে ৯ জন নিহত হয়। ফাইল ছবি

রাজধানীর মিরপুরে জাহাজবাড়িতে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ৯ জনকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য আগামী ৬ এপ্রিল দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ রোববার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ দিন ধার্য করেন।

প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম এ মামলায় পলাতক ছয় আসামির পক্ষে স্টেট ডিফেন্স নিয়োগের জন্য আবেদন করেন। একই সঙ্গে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য সময় চান। পরে ট্রাইব্যুনাল আগামী ৬ এপ্রিল দিন ধার্য করেন।

এর আগে, শেখ হাসিনাসহ ছয়জনকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য গত ২২ ফেব্রুয়ারি নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। গত ২৯ জানুয়ারি এই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেওয়া হয়। পরে তা আমলে নিয়ে পলাতক ছয়জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল। তবে আসামিদের গ্রেপ্তার করতে না পারলে তাঁদের হাজির হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই মামলার আসামিদের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে রয়েছেন সাবেক আইজিপি এ কে এম শহিদুল হক ও ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া। পলাতক আসামিদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এসবির সাবেক প্রধান মনিরুল ইসলাম, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শেখ মুহম্মদ মারুফ হাসান, সাবেক যুগ্ম কমিশনার কৃষ্ণ পদ রায় ও সাবেক যুগ্ম কমিশনার মো. আবদুল বাতেন।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ২০১৬ সালে মিরপুর এলাকায় জঙ্গিবিরোধী অভিযানে ৯ জন নিহত হন। ওই ঘটনা ‘জাহাজবাড়ি ঘটনা’ নামে পরিচিত।

