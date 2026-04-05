Ajker Patrika
জাতীয়

৪০ হাজার লিটার তেল জব্দ, জরিমানা-মামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি

পাঁচ জেলায় অবৈধভাবে মজুত করা ৪০ হাজার ৭৫০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়েছে। জ্বালানি মজুত করে সংকট সৃষ্টির অপরাধে দুই ব্যবসায়ীকে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া অতিরিক্ত দামে জ্বালানি তেল বিক্রির অপরাধে আরেক ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়েছে। আরেক স্থানে একজনকে আটক করা হয়। এদিকে অভিযানে গিয়ে ইউপি সদস্যের বাড়ি থেকে তেলের পাশাপাশি ১ টন সরকারি চালও জব্দ করা হয়।

গতকাল শনিবার বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলা, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ, বরিশালের মুলাদী, চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ ও রাজশাহীর দুর্গাপুরে এই অভিযান চালায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন।

জানা গেছে, বরগুনার পাথরঘাটায় মৎস্য অবতরণকেন্দ্র এলাকার মেসার্স গাজী স্টোরে গতকাল বিকেলে অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাপস পাল। এ সময় দোকানটিতে অবৈধভাবে মজুত করা ৩৮ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় মেসার্স গাজী স্টোরের মালিক মো. আব্দুল্লাহ গাজীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে জব্দ ডিজেল সরকারিনির্ধারিত মূল্যে ট্রলারমালিকদের কাছে বিক্রির নির্দেশ দেন বিচারক।

পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এনাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জ্বালানি তেল কিনতে না পেরে জেলেরা ট্রলার নিয়ে সাগরে মাছ শিকার করতে যেতে পারছেন না। এতে তাঁদের উপার্জন বন্ধ হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। বেশি মুনাফার লোভে অসাধু ব্যবসায়ীরা জ্বালানি তেল অবৈধভাবে মজুত করে রেখেছেন।

বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলারমালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বলেন, ‘জ্বালানি তেলের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে পাথরঘাটার জেলেরা সাগরে মাছ শিকারে যেতে পারছেন না। প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী মাছ ধরার ট্রলারের তালিকা অনুসারে রাতেই (শনিবার) এসব ডিজেল বিক্রি করা হবে এবং রাতেই জেলেরা মাছ ধরার জন্য সাগরে রওনা দিতে পারবেন।’

পাথরঘাটার ইউএনও তাপস পাল বলেন, ‘জ্বালানি তেল নিয়ে কোনো ধরনের অনিয়ম বরদাশত করা হবে না। এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।’

বরিশালের মুলাদীতে একই দিন চরকালেখান ইউপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. সুমন ঘরামীর দক্ষিণ গাছুয়া গ্রামের বাড়ি থেকে ৮০০ লিটার ডিজেল এবং ১ টন সরকারি চাল জব্দ করা হয়েছে। অভিযানে সুমনের ঘরের সামনে ২০০ লিটার ডিজেল, ১ টন সরকারি চাল এবং তাঁর ভাই বাচ্চু আলমের গরুর খামারে ৬০০ লিটার ডিজেল পাওয়া যায়। এ ঘটনায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পরাগ সাহা তাৎক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বাচ্চুকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

সরকারি চালের বিষয়ে চরকালেখান ইউপির চেয়ারম্যান মো. মিরাজুল ইসলাম সরদার বলেন, ‘একজন ইউপি সদস্যের বাড়িতে সরকারি চাল থাকার কথা নয়। সুমন ঘরামীর বাড়িতে ১ টন চাল কোথা থেকে, কীভাবে গেল সে বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।’

মুলাদীর ইউএনও মো. গোলাম সরওয়ার বলেন, ‘চরকালেখান ইউপি সদস্যের বাড়ি থেকে জব্দ চালের বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। ইউপি সদস্য যথাযথ প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় গত শুক্রবার রাতে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ৩৫০ লিটার ডিজেল জব্দ করেছে পুলিশ। এ সময় মো. হাসান (৩০) নামের ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। উত্তর নওগাঁও ঢালি মার্কেট এলাকায় চাঁদপুরের সহকারী পুলিশ সুপার (মতলব সার্কেল) জাবীর হুসনাইন সানীব ও মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান মানিক এই অভিযান চালান।

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের আলীনগর ইউনিয়নের চিতলিয়া এলাকায় একটি দোকানে মজুত করা ১ হাজার ৬০০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে এই অভিযান চালান ইউএনও ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আসাদুজ্জামান। এ সময় হিরণ এন্টারপ্রাইজ নামের একটি দোকানে আটটি ড্রামে এসব তেল পাওয়া যায়। এ ঘটনায় কাউকে আটক যায়নি। জব্দ তেল প্রশাসনের হেফাজতে রয়েছে।

রাজশাহীর দুর্গাপুরে সরকারনির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে জ্বালানি তেল বিক্রির অপরাধে এক ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলাও করা হয়েছে। গতকাল উপজেলার আলিপুর বাজারে এ জরিমানা ও মামলা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লায়লা নূর তানজু। এ সময় সংশ্লিষ্ট বিক্রেতাকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বিষয়:

মামলাসংকটছাপা সংস্করণডিজেলজরিমানাভ্রাম্যমাণ আদালতজ্বালানি সংকট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

কমিশনহীন দুদক: মামলাহীন এক মাস, থেমে আছে সিদ্ধান্ত

কমিশনহীন দুদক: মামলাহীন এক মাস, থেমে আছে সিদ্ধান্ত

সরকারি চাকরি: নতুন বেতনকাঠামো যাচাই-বাছাই হচ্ছে

সরকারি চাকরি: নতুন বেতনকাঠামো যাচাই-বাছাই হচ্ছে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবু অনড় দুই পক্ষই

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবু অনড় দুই পক্ষই