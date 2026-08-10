৭১ ও ২৪-এর শহীদদের স্বপ্নপূরণে সবাইকে কাজ করতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের মূল লক্ষ্যই ছিল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য লড়াই করতে হবে, যেখানে প্রত্যেক মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে এবং সবাই শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।’
আজ সোমবার বিকেলে সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটসের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারগুলোর জন্য আয়োজিত বিশেষ সম্মাননা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের আত্মত্যাগের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমাদের কারও নেই। তাঁরা একটি মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জীবন দিয়েছেন। তাঁদের যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করতে হলে কেবল স্মরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; আমরা যারা বেঁচে আছি, তাদের সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে।’
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্যদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্কাউটদের সব সময় দেশের ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা লালন করতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সাধারণ মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার পাশাপাশি অন্য নাগরিকদেরও এই মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করার পরামর্শ দেন তিনি।
অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে বাংলাদেশ স্কাউটসের শহীদ পরিবারের ১০ জন সদস্যের হাতে বিশেষ সম্মাননা পদক ও আর্থিক অনুদানের চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী।
সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি নাসিমুল গণি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শহীদদের অবদানকে জাতীয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানান।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং শ্রম ও কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিনসহ শহীদ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
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