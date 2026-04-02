প্রধানমন্ত্রীর আরও দুই বিশেষ সহকারী নিয়োগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ৪৬
প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর আরও দুজন বিশেষ সহকারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তানভীর গনিকে বিনিয়োগ ও পুঁজিবাজারবিষয়ক বিশেষ সহকারী এবং বিজন কান্তি সরকারকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও নৃগোষ্ঠীবিষয়ক বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, রুলস অব বিজনেসে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দুজন বিশেষ সহকারী নিয়োগ দিয়ে তাঁদের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। বিশেষ সহকারী পদে থাকাকালে তাঁরা প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

এদিন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা আরেক প্রজ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রীর যুব কর্মসংস্থানবিষয়ক বিশেষ সহকারী হিসেবে মো. সাইয়েদ বিন আব্দুল্লাহর নিয়োগের বিষয়টি জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, তাঁর এই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

