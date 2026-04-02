অন্তর্বর্তী সরকারের ৯৮টি অধ্যাদেশ হুবহু পাসের সুপারিশ

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জারি করা ১৩৩ অধ্যাদেশের মধ্যে ৯৮টি হুবহু সংসদে বিল আকারে উত্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৫টি সংশোধিত আকারে ও ১৬টি পরবর্তী সময়ে যাচাই-বাছাই এবং ৪টি এখনই বাতিল করার সুপারিশ করেছে সংসদের বিশেষ কমিটি।
আজ বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে এটি পেশ করেন বিশেষ কমিটির সভাপতি জয়নুল আবেদীন।
বিল আকারে হুবহু উত্থাপনের সুপারিশ করা ৯৮টি অধ্যাদেশ হলো—
১. Bangladesh Bank (Amendment) Ordinance, 2024।
২. জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪।
৩. উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪।
৪. স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪।
৫. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪।
৬. শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪।
৭. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪।
৮. বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪।
৯. জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪।
১০. পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪।
১১. সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশনসহ স্বশাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪।
১২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪।
১৩. International Crimes (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2024।
১৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪।
১৫. Bangladesh Law Officers (Amendment) Ordinance, 2024।
১৬. মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
১৭. The Excises and Salt (Amendment) Ordinance, 2025।
১৮. International Crimes (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2025।
১৯. বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
২০. শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
২১. শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
২২. বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
২৩. বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
২৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
২৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
২৬. শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
২৭. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
২৮. পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
২৯. সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৩০. Code of Civil Procedure (Amendment) Ordinance, 2025।
৩১. International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Ordinance, 2025।
৩২. গ্রামীণ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৩৩. জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৩৪. সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৩৫. সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৩৬. বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৩৭. অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৩৮. জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৩৯. জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৪০. নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৪১. নির্দিষ্টকরণ অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৪২. অর্থ-সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৪৩. Protection and Conservation of Fish (Amendment) Ordinance, 2025।
৪৪. আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৪৫. Code of Criminal Procedure (Amendment) Ordinance, 2025।
৪৬. সরকারি চাকরি (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৪৭. মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৪৮. ভোটার তালিকা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৪৯. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৫০. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৫১. স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৫২. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৫৩. স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৫৪. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৫৫. গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৫৬. উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৫৭. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৫৮. নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৫৯. অর্থ-সংক্রান্ত কতিপয় আইন (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৬০. International Crimes (Tribunals) (Third Amendment) Ordinance, 2025।
৬১. সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৬২. Civil Courts (Amendment) Ordinance, 2025।
৬৩. Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2025।
৬৪. ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৬৫. জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৬৬. আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৬৭. বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৬৮. ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৬৯. রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৭০. স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৭১. Representation of the People Order (Second Amendment) Ordinance, 2025।
৭২. বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৭৩. সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্বশাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫।
৭৪. বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৭৫. Registration (Amendment) Ordinance, 2026।
৭৬. আইনগত সহায়তা প্রদান (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৭৭. বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৭৮. বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৭৯. বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৮০. বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৮১. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৮২. বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৮৩. ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৮৪. রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৮৫. জুলাই গণ-অভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৮৬. বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৮৭. Protection and Conservation of Fish (Amendment) Ordinance, 2026।
৮৮. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৮৯. ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৯০. Registration (Second Amendment) Ordinance, 2026।
৯১. ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৯২. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৯৩. বাংলাদেশ গ্যাস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৯৪. কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৯৫. নারায়ণগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬।
৯৬. Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2026।
৯৭. Bangladesh House Building Finance Corporation (Amendment) Ordinance, 2026।
৯৮. বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন অধ্যাদেশ, ২০২৬।
