Ajker Patrika
জাতীয়

রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করলেন নতুন ভারতীয় হাইকমিশনার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করলেন নতুন ভারতীয় হাইকমিশনার
বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেন ভারতীয় হাইকমিশনার। ছবি: রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের নতুন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে হাইকমিশনার পরিচয়পত্র পেশ করেন।

বঙ্গভবন থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ভারতের সাবেক রেলমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ব্যারাকপুরের সাবেক এমএলএ বিজেপি নেতা দীনেশ ত্রিবেদীকে গত এপ্রিলে বাংলাদেশের ১৮তম হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয় দেশটির সরকার। তিনি হাইকমিশনার পদে প্রণয় ভার্মার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

হাইকমিশনার পদে নিয়োগের পর গত ১২ জুন বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন তিনি।

বিষয়:

রেলমন্ত্রীভারতবিজেপিপশ্চিমবঙ্গ
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