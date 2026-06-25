রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করলেন নতুন ভারতীয় হাইকমিশনার

ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের নতুন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে হাইকমিশনার পরিচয়পত্র পেশ করেন।
বঙ্গভবন থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ভারতের সাবেক রেলমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ব্যারাকপুরের সাবেক এমএলএ বিজেপি নেতা দীনেশ ত্রিবেদীকে গত এপ্রিলে বাংলাদেশের ১৮তম হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয় দেশটির সরকার। তিনি হাইকমিশনার পদে প্রণয় ভার্মার স্থলাভিষিক্ত হলেন।
হাইকমিশনার পদে নিয়োগের পর গত ১২ জুন বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন তিনি।
সংসদে নৌ পরিবহন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, প্রস্তুত তালিকা অনুযায়ী দেশে নদীর সংখ্যা ১ হাজার ৪১৫টি। তিনি জানান, নদী রক্ষা কমিশন আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে। একই সঙ্গে ২০২৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২১ হাজার ৯৮৮ জন অবৈধ নদীদখলদারের তথ্য এবং নৌপথের নাব্যতা পরিস্থিতিও তুলে ধরা হয়।৬ মিনিট আগে
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