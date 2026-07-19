ময়নাতদন্তে নারী ডোম নিয়োগের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, হাইকোর্টের রুল

নারী মরদেহের ময়নাতদন্ত করতে নারী ডোম নিয়োগ দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। এই সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার (১৯ জুলাই) বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।
এর আগে ১৩ জুলাই নারী ডোম নিয়োগের নির্দেশনা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ মনির উদ্দিন রিট করেন।
তিনি বলেন, ইসলাম ধর্মসহ সব ধর্মেই নারীর মরদেহ পর্দার অন্তরালে রাখার বিধান রয়েছে। ময়নাতদন্ত একটি আইনি প্রক্রিয়া হলেও নারীর ক্ষেত্রে পরপুরুষের স্পর্শ বা উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য নয়।
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