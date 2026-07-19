আন্তদেশীয় অপরাধ সম্মেলনে যোগ দিতে থাইল্যান্ড গেলেন আইজিপি

স্ক্যাম সেন্টার কম্পাউন্ড এবং আন্তদেশীয় সংগঠিত অপরাধ সম্মেলনে যোগ দিতে থাইল্যান্ড গেলেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। আজ রোববার বিকেলে থাইল্যান্ডের ব্যাংককগামী একটি বিমানে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি।
আগামী ২০ থেকে ২১ জুলাই ব্যাংককে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। রয়্যাল থাই পুলিশের সহযোগিতায় ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) সম্মেলনের আয়োজন করেছে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ সদরদপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মেলনে স্ক্যাম সেন্টার কম্পাউন্ড এবং আন্তদেশীয় অপরাধী চক্রের ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলায় কার্যকর অপারেশনাল সমন্বয়, আঞ্চলিক কৌশল প্রণয়ন এবং সমন্বিত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানসহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। বাংলাদেশের পুলিশ প্রধান সম্মেলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি রয়্যাল থাই পুলিশের প্রধানের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় করবেন। আইজিপি আগামী ২২ জুলাই দেশে ফিরবেন।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল (এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি) পেশাগত দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ৪২ মিনিট আগে
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