হাসিনার পক্ষে লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদনে ট্রাইব্যুনাল বললেন, ‘আপনি ট্রেন মিস করেছেন’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে মামলা লড়তে আবেদন করেছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। সেই আবেদন খারিজ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, ‘আপনি ট্রেন মিস করেছেন।’
আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জেড আই খান পান্নার পক্ষে আবেদনটি উপস্থাপন করেন আইনজীবী নাজনীন নাহার।
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্না ইতিপূর্বে আপনাদের মাধ্যমে জানিয়েছেন, আমাদের সাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে উনি আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত হতে চেয়েছিলেন। পরে তিনি ট্রাইব্যুনাল বরাবর অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন, রেজিস্ট্রারের কাছে দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু আইনজীবী নিয়োগ হয়ে গেছে, রেজিস্ট্রার এটা গ্রহণে অপরাগতা প্রকাশ করেন। পরে তিনি অ্যাপ্লিকেশনটা বাই পোস্টেও পাঠিয়েছিলেন। তো আজকে অন বিহাফ অব হিম অর্থাৎ আমি জেড আই খান পান্নার পক্ষে অ্যাপ্লিকেশনটা ‘‘জাস্ট পুট ইন’’ করেছিলাম কোর্টে এবং কোর্টকে জানিয়েছিলাম, উনার ডিজায়ারটা কী। কোর্ট বলেছেন, যেহেতু একজন আইনজীবী অলরেডি নিয়োগ হয়ে গেছে, এখন আর এটা সম্ভব নয়। কোর্ট আরও বলেছেন, যেহেতু এটার সময় নেই, অন্য কোনো মামলায় যদি দরকার হয়, তিনি আসতে পারেন।’
আইনজীবী নাজনীন নাহার আরও বলেন, ‘উনার পক্ষ থেকে আরও একটি মেসেজ ছিল যে কোর্ট যদি উনাকে ডিফেন্স লইয়ার হিসেবে নিয়োগ নাও দেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জন্য উনাকে যেন অ্যাসিস্ট করার অনুমতি দেওয়া হয়। কোর্ট বলেছেন, না এটা সম্ভব নয়।’
এদিকে ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের আইনজীবী এম এইচ তামিম একটি বেসরকারি টেলিভশন চ্যানেলকে বলেছেন, এই আবেদন খারিজ করে দিয়ে ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘আপনি ট্রেন মিস করেছেন’।
এই মামলার আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে গত ২৪ জুন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৮-এর সাবেক বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর ও আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবী আমির হোসেনকে নিয়োগ দেন ট্রাইব্যুনাল। এরই মধ্যে এই মামলার তিন আসামির বিরুদ্ধে পাঁচজন সাক্ষী দিয়েছেন। তাঁদের জেরাও করেছেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন। এ মামলার অপর আসামি সাবেক আইজিপি কারাবন্দী চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন রাজসাক্ষী হয়েছেন।
আরও খবর পড়ুন:
জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে মামলা লড়তে আবেদন করেছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। সেই আবেদন খারিজ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, ‘আপনি ট্রেন মিস করেছেন।’
আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জেড আই খান পান্নার পক্ষে আবেদনটি উপস্থাপন করেন আইনজীবী নাজনীন নাহার।
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্না ইতিপূর্বে আপনাদের মাধ্যমে জানিয়েছেন, আমাদের সাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে উনি আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত হতে চেয়েছিলেন। পরে তিনি ট্রাইব্যুনাল বরাবর অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন, রেজিস্ট্রারের কাছে দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু আইনজীবী নিয়োগ হয়ে গেছে, রেজিস্ট্রার এটা গ্রহণে অপরাগতা প্রকাশ করেন। পরে তিনি অ্যাপ্লিকেশনটা বাই পোস্টেও পাঠিয়েছিলেন। তো আজকে অন বিহাফ অব হিম অর্থাৎ আমি জেড আই খান পান্নার পক্ষে অ্যাপ্লিকেশনটা ‘‘জাস্ট পুট ইন’’ করেছিলাম কোর্টে এবং কোর্টকে জানিয়েছিলাম, উনার ডিজায়ারটা কী। কোর্ট বলেছেন, যেহেতু একজন আইনজীবী অলরেডি নিয়োগ হয়ে গেছে, এখন আর এটা সম্ভব নয়। কোর্ট আরও বলেছেন, যেহেতু এটার সময় নেই, অন্য কোনো মামলায় যদি দরকার হয়, তিনি আসতে পারেন।’
আইনজীবী নাজনীন নাহার আরও বলেন, ‘উনার পক্ষ থেকে আরও একটি মেসেজ ছিল যে কোর্ট যদি উনাকে ডিফেন্স লইয়ার হিসেবে নিয়োগ নাও দেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জন্য উনাকে যেন অ্যাসিস্ট করার অনুমতি দেওয়া হয়। কোর্ট বলেছেন, না এটা সম্ভব নয়।’
এদিকে ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের আইনজীবী এম এইচ তামিম একটি বেসরকারি টেলিভশন চ্যানেলকে বলেছেন, এই আবেদন খারিজ করে দিয়ে ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘আপনি ট্রেন মিস করেছেন’।
এই মামলার আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে গত ২৪ জুন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৮-এর সাবেক বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর ও আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবী আমির হোসেনকে নিয়োগ দেন ট্রাইব্যুনাল। এরই মধ্যে এই মামলার তিন আসামির বিরুদ্ধে পাঁচজন সাক্ষী দিয়েছেন। তাঁদের জেরাও করেছেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন। এ মামলার অপর আসামি সাবেক আইজিপি কারাবন্দী চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন রাজসাক্ষী হয়েছেন।
আরও খবর পড়ুন:
সচিবালয়ের ভেতরে মিছিল, সমাবেশ ও গণজমায়েত নিষিদ্ধ করেছে সরকার। যদিও সরকারি কর্মচারীরা দলবদ্ধভাবে আন্দোলনে অংশ নিলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
দেশে গত জুলাই মাসে ৫০৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫২০ জন নিহত এবং ১৩৫৬ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৬২টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১৬৯ জন এবং আহত হয়েছেন ১৪৪ জন। যা মোট দুর্ঘটনার ৩২ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ, নিহতের ৩২ দশমিক ৫০ শতাংশ এবং আহতের ১০ দশমিক ৬১ শতাংশ।২ ঘণ্টা আগে
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় স্থগিত হওয়া জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্যাপনের নতুন সূচি ঘোষণা করেছে সরকার। ১৮ থেকে ২৪ আগস্ট সারা দেশে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্যাপন করা কবে। এর লক্ষ্য, দেশের মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহারে জনসচেতনতা তৈরি করা।২ ঘণ্টা আগে
বিমান সূত্র জানিয়েছে, আজ ঢাকা-কুয়েত ও দুবাই রুটের উভয় ফ্লাইটই বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার দিয়ে পরিচালনার কথা ছিল। কিন্তু উড়োজাহাজ সংকটে বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটের ঢাকা-কুয়েত রুটের বিজি ৩৪৩ ফ্লাইট এবং বিকেল ৫টা ৫ মিনিটের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই ফ্লাইট দুটিই বাতিল করতে হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে