Ajker Patrika
> জাতীয়

হাসিনার পক্ষে লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদনে ট্রাইব্যুনাল বললেন, ‘আপনি ট্রেন মিস করেছেন’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ০৮
প্রবীণ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। ছবি: সংগৃহীত
প্রবীণ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে মামলা লড়তে আবেদন করেছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। সেই আবেদন খারিজ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, ‘আপনি ট্রেন মিস করেছেন।’

আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জেড আই খান পান্নার পক্ষে আবেদনটি উপস্থাপন করেন আইনজীবী নাজনীন নাহার।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্না ইতিপূর্বে আপনাদের মাধ্যমে জানিয়েছেন, আমাদের সাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে উনি আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত হতে চেয়েছিলেন। পরে তিনি ট্রাইব্যুনাল বরাবর অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন, রেজিস্ট্রারের কাছে দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু আইনজীবী নিয়োগ হয়ে গেছে, রেজিস্ট্রার এটা গ্রহণে অপরাগতা প্রকাশ করেন। পরে তিনি অ্যাপ্লিকেশনটা বাই পোস্টেও পাঠিয়েছিলেন। তো আজকে অন বিহাফ অব হিম অর্থাৎ আমি জেড আই খান পান্নার পক্ষে অ্যাপ্লিকেশনটা ‘‘জাস্ট পুট ইন’’ করেছিলাম কোর্টে এবং কোর্টকে জানিয়েছিলাম, উনার ডিজায়ারটা কী। কোর্ট বলেছেন, যেহেতু একজন আইনজীবী অলরেডি নিয়োগ হয়ে গেছে, এখন আর এটা সম্ভব নয়। কোর্ট আরও বলেছেন, যেহেতু এটার সময় নেই, অন্য কোনো মামলায় যদি দরকার হয়, তিনি আসতে পারেন।’

আইনজীবী নাজনীন নাহার আরও বলেন, ‘উনার পক্ষ থেকে আরও একটি মেসেজ ছিল যে কোর্ট যদি উনাকে ডিফেন্স লইয়ার হিসেবে নিয়োগ নাও দেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জন্য উনাকে যেন অ্যাসিস্ট করার অনুমতি দেওয়া হয়। কোর্ট বলেছেন, না এটা সম্ভব নয়।’

এদিকে ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের আইনজীবী এম এইচ তামিম একটি বেসরকারি টেলিভশন চ্যানেলকে বলেছেন, এই আবেদন খারিজ করে দিয়ে ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘আপনি ট্রেন মিস করেছেন’।

এই মামলার আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে গত ২৪ জুন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৮-এর সাবেক বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর ও আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবী আমির হোসেনকে নিয়োগ দেন ট্রাইব্যুনাল। এরই মধ্যে এই মামলার তিন আসামির বিরুদ্ধে পাঁচজন সাক্ষী দিয়েছেন। তাঁদের জেরাও করেছেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন। এ মামলার অপর আসামি সাবেক আইজিপি কারাবন্দী চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন রাজসাক্ষী হয়েছেন।

আরও খবর পড়ুন:

বিষয়:

আইনজীবীমানবতাবিরোধী অপরাধশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

হাসিনার পক্ষে লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদনে ট্রাইব্যুনাল বললেন, ‘আপনি ট্রেন মিস করেছেন’

হাসিনার পক্ষে লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদনে ট্রাইব্যুনাল বললেন, ‘আপনি ট্রেন মিস করেছেন’

এবার সচিবালয়ের ভেতরে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি

এবার সচিবালয়ের ভেতরে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি

জুলাইয়ে ৫০৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫২০ জনের মৃত্যু: যাত্রী কল্যাণ সমিতি

জুলাইয়ে ৫০৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫২০ জনের মৃত্যু: যাত্রী কল্যাণ সমিতি

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু ১৮ আগস্ট, পদক পাচ্ছেন ১৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু ১৮ আগস্ট, পদক পাচ্ছেন ১৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান