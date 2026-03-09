Ajker Patrika
ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আরও ৫ প্রার্থী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ মার্চ ২০২৬, ১৮: ০১
ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আরও ৫ প্রার্থী
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন আরও পাঁচ প্রার্থী। এর মধ্যে বিএনপির চারজন। অপরজন এলডিপির প্রার্থী।

আজ সোমবার ওই প্রার্থীদের আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করে ওই সব আসনের ব্যালটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক বেঞ্চ।

বিএনপির চার প্রার্থী হলেন কুমিল্লা-১১ আসনের মো. কামরুল হুদা, ময়মনসিংহ-২ আসনের মোতাহার হোসেন তালুকদার, চাঁদপুর-৪ আসনের মো. হারুনুর রশীদ এবং সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের এম আকবর আলী। এ ছাড়া চট্টগ্রাম-১৪ আসনের এলডিপি প্রার্থী ওমর ফারুকও আবেদন করেছেন হাইকোর্টে।

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের ৪৯ ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী অনিয়ম সংক্রান্ত আবেদন শুনানির জন্য নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দেন প্রধান বিচারপতি। যার এখতিয়ার দেওয়া হয় যা বিচারপতি মো. জাকির হোসেনকে।

