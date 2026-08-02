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জাতীয়

জুলাইয়ে শহীদ ও আহতদের পরিবারের অংশগ্রহণে স্মরণসভা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জুলাইয়ে শহীদ ও আহতদের পরিবারের অংশগ্রহণে স্মরণসভা

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শহীদ ও আহত জুলাই যোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে স্মরণসভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান।

সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে শুরুতে সমবেত যন্ত্রসংগীত ‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’ পরিবেশিত হবে। এরপর জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে। তারপর তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে ইথুন বাবু অ্যান্ড ফ্রেন্ডস সংগীত পরিবেশন করবেন। আবৃত্তি করবেন এনামুল হক জুয়েল, সীমা ইসলাম ও ইকবাল আহমেদ।

এরপর সংগীত পরিবেশন করবেন সংগীতশিল্পী মনির খান ও পিয়াল হাসান। আবৃত্তি করবেন ফারজানা এলি ও টিটো মুনসী এবং সংগীত পরিবেশন করবেন সংগীতশিল্পী ইউসুফ আহমেদ খান। সবশেষে সমবেত সংগীত পরিবেশন করবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কণ্ঠশিল্পীরা।

আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম এমপি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান।

সভাপতিত্ব করবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কানিজ মওলা। স্বাগত বক্তব্য দেবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ (রেজাউদ্দিন স্টালিন)। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব মোহাম্মদ জাকির হোসেন।

বিষয়:

অনুষ্ঠানশিল্পকলা একাডেমিসংস্কৃতি মন্ত্রণালয়আহতশহীদ
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