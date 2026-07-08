Ajker Patrika
En
জাতীয়

কাঁঠাল রপ্তানি হবে চীনে: সংসদে প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ জুলাই ২০২৬, ১৯: ০৮
কাঁঠাল রপ্তানি হবে চীনে: সংসদে প্রধানমন্ত্রী
জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

চীনে কাঁঠাল রপ্তানি করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, চীনে বাংলাদেশি কাঁঠাল খুব জনপ্রিয়। দেশটিতে কাঁঠাল রপ্তানিতে চুক্তি হয়েছে সাম্প্রতিক সফরে।

আজ বুধবার সংসদে ময়মনসিংহ-৬ আসনের সংসদ সদস্য (জামায়াতে ইসলামী) কামরুল হাসান মিলনের সম্পূরক প্রশ্নে এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রী। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আগমদের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

কামরুল হাসান প্রশ্নে বলেন, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় প্রচুর লেবু, আনারস এবং কাঁঠাল উৎপাদন হয়। বড় বাজার রয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যদি সেখানে কৃষিভিত্তিক শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা যায়।

উত্তরে প্রধানমন্ত্রী গত মাসে মালয়েশিয়া ও চীন সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, ‘কিছুদিন আগে আমি চীন সফরে দেশটির সঙ্গে চুক্তি সই করেছিল। আমাদের দেশের যে কাঁঠাল এটি অত্যন্ত পপুলার। চীনের মানুষ তারা খুব পছন্দ করে কাঁঠাল। বাংলাদেশ থেকে ইনশআল্লাহ তাদের কাছে আমরা কাঁঠাল রপ্তানি করব।’

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, চীন সফরের আগে মালয়েশিয়া সফরে দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে আলোচনায় ডুরিয়ান ফলের প্রসঙ্গ ওঠে। ডুরিয়ান দেখতে অনেকটা কাঁঠালের মতো উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মালয়েশিয়া প্রতি বছর প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ডুরিয়ান চীনে রপ্তানি করে। মালয়েশিয়া যদি ডুরিয়ান রপ্তানি করে এত বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশও কাঁঠাল রপ্তানির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

অনেক শিক্ষক সংসার চালাতে দ্বিতীয় কাজে বাধ্য হন: সংসদে প্রধানমন্ত্রীঅনেক শিক্ষক সংসার চালাতে দ্বিতীয় কাজে বাধ্য হন: সংসদে প্রধানমন্ত্রী

এর আগে প্রধানমন্ত্রী জানান, ফুলবাড়িয়ায় আগে একটি আনারস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করা হলেও সেটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। সরকার কারখানাটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। তবে সেখানে পৃথক কৃষিভিত্তিক শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই।

বিষয়:

চীনরপ্তানিকাঁঠালজাতীয় সংসদতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত