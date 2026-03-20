বাহরাইন থেকে দেশে ফিরছেন ২৮২ প্রবাসী

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে বাহরাইন থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের ২৮২ প্রবাসী দেশের পথে রওনা হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকালে মানামার বাংলাদেশ দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুকে পেজে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
পোস্টে বলা হয়, বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে গালফ এয়ারলাইনসের একটি বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইট আজ সকাল ৯টায় ২৮২ জন যাত্রী নিয়ে বাহরাইন থেকে দাম্মাম হয়ে ঢাকা যাত্রা করে।
এই বিশেষ ফ্লাইটের যাত্রীদের (বাহরাইনপ্রবাসী) সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে গোল্ডেন টিউলিপ হোটেলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. রইস হাসান সরোয়ার উপস্থিত হয়ে প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি যাত্রীদের যাত্রার আগে শুভকামনা জানান এবং গালফ এয়ারলাইনসের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মিশনগুলো বাংলাদেশি নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। তারা যেন ভালোভাবে থাকতে পারে, সেটা দেখার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ চায়, এই যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটুক। বাংলাদেশ চায় কূটনীতি এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হোক।'
