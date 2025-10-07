আওয়ামী লীগকে বিচারের মুখোমুখি করতে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আওয়ামী লীগকে অপরাধী সংগঠন হিসেবে বিচারের মুখোমুখি করতে তদন্তের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দলটির বিষয়ে তদন্ত শুরু হলো।
চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাংবাদিকদের সামনে ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।
চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তকাজ শুরু হয়েছে, তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ হয়েছে। তাঁরা দ্রুত তদন্তকাজ শেষ করবেন। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এর আগে গত ৫ অক্টোবর চিফ প্রসিকিউটর বলেছিলেন, ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ব্যাপারে আগেই অভিযোগ দিয়েছে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) নামের একটি রাজনৈতিক দল। আমরা সেটির ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্তের কাজটা শুরু করতে যাচ্ছি। সেটা যদি পুরোদমে শুরু হয়, তখন বলতে পারব আওয়ামী লীগের বিচারের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারটা কত দূর এগিয়েছে। তবে অভিযোগটি আমরা এখন গুরুত্ব দিয়ে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ করছি।’
