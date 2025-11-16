দেশে প্রতি ১০ শিশুর মধ্যে ৪টির রক্তে সিসা: জরিপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশে প্রতি ১০টি শিশুর মধ্যে প্রায় ৪ জনের রক্তে ‘উদ্বেগজনক’ মাত্রায় সিসার উপস্থিতি পাওয়া গেছে বলে ইউনিসেফ এবং বিবিএস এক জরিপে উঠে এসেছে। এতে দেখা গেছে, ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৩৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসার মাত্রা নিরাপদ সীমার চেয়ে বেশি। আর অন্তঃসত্ত্বা নারীদের প্রায় ৮ শতাংশের রক্তে শরীরের জন্য ক্ষতিকর এই ধাতবের মাত্রা নিরাপদ সীমার ওপরে।
চিকিৎসাবিদদের মতে, সিসাদূষণ শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত করাসহ বিভিন্নভাবে মানবদেহের ক্ষতি করে।
বাংলাদেশের শিশু ও নারীদের ওপর পরিচালিত এ পর্যন্ত সবচেয়ে বিশদ জরিপ ‘মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০২৫’ (এমআইসিএস ২০২৫)-এর প্রাথমিক ফলাফলে ওপরের তথ্যগুলো উঠে এসেছে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং অন্যান্য অংশীদারের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এই জরিপ চালায়।
আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে এর ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
ইউনিসেফের ভাষ্য, সিসাদূষণের প্রভাব দেশের সব আর্থসামাজিক শ্রেণির ওপর পড়ছে। জরিপ অনুযায়ী, এতে আক্রান্ত শিশুদের অর্ধেকের বেশি ধনী এবং ৩০ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর।
বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে সিসাদূষণের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে কিছু খেলনা, সিসামিশ্রিত রং, দূষিত মসলা, পুরোনো ব্যাটারি, কিছু রান্নার পাত্র এবং কলকারখানার দূষণ।
জরিপ প্রকাশ অনুষ্ঠানে ইউনিসেফের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রায় ৬৩ হাজার পরিবারের ওপর ভিত্তি করে এমআইসিএস ২০২৫ জরিপ চালানো হয়েছে। এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে, যা নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়ক হবে। জরিপের ফলাফল শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুরক্ষা ও বিকাশে বিদ্যমান অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছে। এ থেকে দেশের সব বিভাগ, জেলা এবং তিনটি সিটি করপোরেশন এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এটি নীতিনির্ধারকদের বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে।
জরিপে অপুষ্টি বৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। কম ওজনের শিশুর হার ২০১৯ সালে যেখানে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ ছিল, ২০২৫ সালে তা বেড়ে ১২ দশমিক ৯ শতাংশে পৌঁছেছে। মায়েদের অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতার হার এখনো অত্যন্ত উঁচু; ৫২ দশমিক ৮ শতাংশ। কিশোরী মায়ের হার (প্রতি হাজারে) ৮৩ থেকে বেড়ে ৯২ হয়েছে।
জরিপে আরও দেখা গেছে, ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে শিশুশ্রমের হার এখন ৯ দশমিক ২ শতাংশ। ২০১৯ সালে ছিল ৬ দশমিক ৮ শতাংশ।
সাম্প্রতিক সময়ে ৮৬ শতাংশ শিশু কোনো না কোনো সহিংস আচরণের শিকার হয়েছে। বাল্যবিবাহের হার ২০১৯ সালের ৫১ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে ৪৭ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে এখনো প্রায় অর্ধেক মেয়ের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়ে যায়। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে মাত্র ৫৯ শতাংশের জন্ম নিবন্ধিত হয়েছে। এটি অনেক শিশুকে আইনগত পরিচয় এবং সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে।
জরিপের ফল অনুযায়ী, নবজাতকের মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ২২। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশই নবজাতক। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শিশু জন্মের হার বৃদ্ধি স্বাস্থ্যঝুঁকি ও অর্থনৈতিক চাপ—উভয়ই বাড়াচ্ছে। মাত্র ৪৬ শতাংশ নারী গর্ভধারণের প্রথম চার মাসের মধ্যে প্রসব-পূর্ব সেবা গ্রহণ করেন।
সংশ্লিষ্ট গবেষকেরা বলেছেন, গর্ভধারণের প্রথম থেকে মাতৃসেবা জোরদার করা নবজাতকদের জন্য স্বাস্থ্যকর শুরু নিশ্চিত করতে খুব গুরুত্বপূর্ণ।
জরিপে দেখা গেছে, স্যানিটেশন সেবা পাওয়ার সুযোগ বেড়ে ৭৩ শতাংশে পৌঁছেছে। কিন্তু নিরাপদ উৎসের পানীয় জল প্রাপ্তির হার ৩৯ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এর অর্থ হলো, দেশের ১০ কোটির বেশি মানুষ নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পানীয় জলের প্রায় অর্ধেক উৎস এবং গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত পানির ৮০ শতাংশের বেশি নমুনায় ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে।
গত বছরে জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত দুর্যোগ ১০ দশমিক ২ শতাংশ পানির উৎসকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন-সহনশীল অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
জরিপের তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উচ্চ হার (৮০ শতাংশ) বজায় থাকলেও উচ্চতর স্তরে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ব্যাপকভাবে কমেছে। অনেক শিশু মৌলিক দক্ষতা অর্জন ছাড়াই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী শিশুদের ৬ থেকে ৭ শতাংশ স্কুলের বাইরে থেকে যাচ্ছে। শিশুদের স্কুলে উপস্থিতি এবং মৌলিক লেখাপড়া নিশ্চিত করার জন্য ‘উদ্ভাবনী পদ্ধতির’ প্রয়োজন বলে মনে করছে ইউনিসেফ।
জরিপের ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরকারের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব আলেয়া আক্তার, বিবিএসের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স।
রানা ফ্লাওয়ার্স বলেন, ‘জরিপটি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রকাশিত হলো। এতে অগ্রগতি ও চলমান চ্যালেঞ্জ—উভয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে। বাল্যবিবাহ ও শিশুমৃত্যুর হার কমা প্রমাণ করেছে, অগ্রগতি সম্ভব। তবে সিসাদূষণ এবং শিশুশ্রমের মতো সংকট লাখ লাখ শিশুকে তাদের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করছে। বেড়ে চলা সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের হার নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে।’
আলেয়া আক্তার বলেন, এবারের এমআইসিএস আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও প্রাসঙ্গিক। কারণ, এতে প্রথমবারের মতো গর্ভবতী নারী এবং অল্পবয়সী শিশুদের মধ্যে অ্যানিমিয়া (রক্তস্বল্পতা) এবং ভারী ধাতু দূষণের মাত্রা পরীক্ষার নতুন মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
শাহরিয়ার হাসান, ঢাকা
স্যাম, ফিন ও কোরি—পুলিশের ডগ স্কোয়াডে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা প্রশিক্ষিত এই তিন কুকুরকে নিলামে তোলা হচ্ছে। বয়সের কারণে কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় তাদের বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আট বছর ধরে কুকুরগুলো ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের বিশেষায়িত ক্যানাইন টিমে দায়িত্ব পালন করেছে। নিয়মিত অপসারণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্য থেকে আনা কুকুরগুলোর বয়স বেড়ে যাওয়ায় নিলামে তোলা হচ্ছে।
ডিএমপি ২৫ নভেম্বর দুপুর ১২টায় খোলা দরপত্রের মাধ্যমে নিলামের আয়োজন করেছে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রকৃত ব্যবসায়ী, নিলাম ডাককারী, ঠিকাদার ও কুকুরপ্রেমীদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনটি কুকুরের জন্য আলাদা নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
অংশগ্রহণকারীদের এক হাজার টাকা জমা দিয়ে নিলামে অংশ নিতে হবে। নিলাম আহ্বান করেছে ডিএমপির লজিস্টিকস শাখা।
সিটিটিসি সূত্র জানায়, ফিন, কোরি ও স্যাম—বার্ধক্যের কারণে এই তিন কুকুর অপারেশনাল কাজে অনুপযোগী। তাই তাদের ক্যানাইন টিম থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। নিলামটি অনুষ্ঠিত হবে মিরপুর-১৪-এর পুলিশ লাইনসে ক্যানাইন ইউনিটের প্রাঙ্গণে।
জানতে চাইলে ডিএমপির সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) নাজমুল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অনেক পশু-প্রাণিপ্রেমী আছেন, যাঁরা এসব কুকুর কেনেন। আমরা আশা করব, দায়িত্ববান ব্যক্তিরাই শৌখিনতা থেকে এই প্রশিক্ষিত কুকুরগুলো কিনবেন এবং এগুলোকে ভালোভাবে দেখাশোনা করবেন।’
প্রশিক্ষিত ওই তিন কুকুর সম্পর্কে জানা যায়, ফিন একটি পুরুষ ল্যাব্রাডর, যার জন্ম যুক্তরাজ্যে, ১০ মার্চ ২০১৭ সালে; কোরি স্ত্রী ল্যাব্রাডর, জন্ম ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ আর স্যাম পুরুষ জার্মান শেফার্ড, জন্ম ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সালে। এক বছর বয়সে তাদের বাংলাদেশ পুলিশে যুক্ত করা হয়। সিটিটিসির প্রশিক্ষিত সদস্যরা তাদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দেন। প্রায় আট বছর ধরে তারা সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন ইউনিটে যুক্ত থেকে নাশকতা প্রতিরোধ, বিশেষ অভিযান ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
এদিকে ডিএমপির ক্যানাইন ইউনিট পরিচালনা করে সিটিটিসি। ২০১৬ সালে ইউনিটটি গঠিত হয় ১০টি কুকুর নিয়ে—ছয়টি ল্যাব্রাডর ও চারটি জার্মান শেফার্ড। উদ্বোধনের সময় তৎকালীন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া আরও ১০টি কুকুর কেনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন। যুক্তরাজ্য থেকে আনা ওই ১০ কুকুরকে ইংল্যান্ডের ক্যানাইন ট্রেনিং ম্যানুয়াল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে ইউনিটে ৪৩টি কুকুর রয়েছে। বয়সের কারণে চারটি কুকুর নিলামে তোলার কথা থাকলেও কিছুদিন আগে একটি মারা যাওয়ায় এবার তিনটিকে নিলামে তোলা হচ্ছে।
ডিএমপির সূত্র জানায়, যুক্তরাজ্য থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাঁচ পুলিশ সদস্য দেশে ফিরে কুকুরগুলোকে প্রশিক্ষণ দেন এবং পরে ক্যানাইন স্কোয়াড পরিচালনায় আরও ২৫ পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেন।
বিভিন্ন প্রাণিকল্যাণ প্রতিষ্ঠান জানায়, একটি ল্যাব্রাডরের গড় আয়ু ১০ থেকে ১৪ বছর। বড় জাতের হওয়ায় ৬ থেকে ৮ বছর বয়সে তাদের ‘সিনিয়র’ ধরা হয়। বয়স বাড়লে জয়েন্টে চাপ বাড়ে, কর্মক্ষমতা কমে যায়। সংশ্লিষ্ট পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, ৭-৮ বছর বয়সে ল্যাব্রাডরের মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হয়; থুতনিতে সাদা রং, কর্মচাঞ্চল্য কমে যাওয়া, বেশি ঘুম এবং চলাফেরায় অস্বস্তি দেখা দেয়। এ বয়সে স্থূলতা, জয়েন্ট সমস্যা, হিপ ও এলবো ডিসপ্লাসিয়া এবং ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়ে।
জার্মান শেফার্ডও ৭-৮ বছর পর একই ধরনের সমস্যা—আর্থ্রাইটিস, হিপ ও এলবো ডিসপ্লাসিয়া, ডিজেনারেটিভ মায়েলোপ্যাথি, হজমের জটিলতা এবং বয়সজনিত চোখের সমস্যায় ভোগে। তবে ডিএমপির দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ফিন, কোরি ও স্যাম—তিনটিই বর্তমানে সুস্থ আছে।
নিলাম শেষে কুকুরগুলো বিক্রি না হলে কী হবে—এমন প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৯ অনুযায়ী কোনো প্রাণীর অনিরাময়যোগ্য রোগ হলে বা জটিলতা দেখা দিলে ব্যথামুক্ত ইনজেকশনের মাধ্যমে ডিসপোজাল করার বিধান আছে। নিলামে কেউ না কিনলে তখন সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পুলিশ সদর দপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ ডিআইজি (প্রশাসন) পদে থাকা কাজী মো. ফজলুল করিমকে পুলিশ স্টাফ কলেজের রেক্টর হিসেবে বদলি করা হয়েছে। তবে এই পদে নতুন করে কাউকে দেওয়া হয়নি। বেশ কিছুদিন শূন্য থাকা গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) কমিশনার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে শিল্পাঞ্চল পুলিশের ডিআইজি মো. ইসরাইল হাওলাদারকে।
এ ছাড়া ছয়টি জেলায় নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারওয়ার আলমকে গাইবান্ধায়, দিনাজপুরের পুলিশ সুপার মো. মারুফাত হোসাইনকে ফরিদপুরে, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপকমিশনার মো. মিজানুর রহমানকে দিনাজপুরে, হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমানকে পাবনায়, ডিএমপির গৌতম কুমার বিশ্বাসকে হবিগঞ্জে এবং ডিএমপির মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেনকে নীলফামারীর পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
আজ রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃথক চারটি প্রজ্ঞাপনে এসব কর্মকর্তাসহ মোট ৩৮ জন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলির তথ্য জানানো হয়েছে।
বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে পুলিশ টেলিকমের ডিআইজি মো. রফিকুল হাসান গনিকে হাইওয়ে পুলিশে, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ডিআইজি মো. নজরুল ইসলামকে এবিপিএন সদর দপ্তরে, গাইবান্ধার পুলিশ সুপার নিশাত এ্যাঞ্জেলাকে পুলিশ সদর দপ্তরে, ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আব্দুল জলিলকে পিবিআইয়ে, পাবনার পুলিশ সুপার মো. মোরতোজা আলী খানকে সিআইডিতে এবং নীলফামারীর পুলিশ সুপার আবুল ফজল মহম্মদ তারিক হাসান খানকে পিবিআইয়ে বদলি করা হয়েছে।
এর বাইরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থেকে অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার ২৩ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ইউনিটে বদলি করা হয়েছে।
যেসব পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে —
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১২টি দলের সঙ্গে আগামীকাল সোমবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সংলাপে বসার কথা ছিল। কিন্তু জামায়াত জানিয়েছে, তারা সংলাপে বসতে পারবে না এবং নতুন সময় চেয়েছে। তাই জামায়াতের পরিবর্তে জাকের পার্টিকে সংলাপে যুক্ত করেছে ইসি।
ইসির জনসংযোগ শাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আজ সংলাপের দ্বিতীয় দিনে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সকাল-বিকেল দুই পর্বে ২৩টি দলের সঙ্গে সংলাপ করেছে কমিশন। তৃণমূল বিএনপি সংলাপে অংশ নেয়নি।
আগামীকাল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগ আর বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জাকের পার্টি, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, খেলাফত মজলিস ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় গণ-অভ্যুত্থানের সময় আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা একজনের পরিচয় ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে। তাঁর নাম আবুল হোসেন। কুমিল্লার মুরাদনগরের ফুলঘর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীর নাম লাকী আক্তার। আশুলিয়ার আমবাগান গোরস্তানে আবুল হোসেনের লাশ দাফন করা হয়েছিল।
আজ রোববার তাঁর লাশ কবর থেকে তুলে তা পরিবারকে বুঝিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে তাঁর নাম জুলাই শহীদদের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এই আদেশ দেন।
গত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় আশুলিয়ায় ছয়জন আন্দোলনকারীকে পোড়ানোর ঘটনায় হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।
তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের ৫ আগস্ট বেলা ৩টার দিকে আশুলিয়া থানার সামনে পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর বাইরে আরও একজন গুলিতে গুরুতর আহত হন। একজনকে জীবিত ও পাঁচজনকে মৃত অবস্থায় প্রথমে একটি ভ্যানে তোলা হয়। সেখান থেকে পুলিশের একটি গাড়িতে তোলে হয়। পুলিশের গাড়িতে এই ছয়জনকে (যার মধ্যে একজন জীবিত) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় পুলিশ।
এদিকে রাজধানীর কল্যাণপুরে জাহাজ বাড়িতে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ৯ তরুণকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২২ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।
প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন। এ মামলায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক, ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া ও ডিএমপি মিরপুর বিভাগের সাবেক উপকমিশনার জসীম উদ্দীন মোল্লা গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন।
এ ছাড়া মেহেরপুরের জামায়াত নেতা তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার প্রতিবেদন দাখিলের জন্যও ২২ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।
