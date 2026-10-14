বিমানের সাবেক এমডি লুৎফর রহমানের মৃত্যু

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এয়ার কমোডর (অব.) লুৎফর রহমান মারা গেছেন। আজ বুধবার সকাল ৭টা ৪০ মিনিটের দিকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।
বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস জানায়, এয়ার কমোডর (অব.) লুৎফর রহমান ২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২০০৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থাটির প্রতি তাঁর অবদান ও সেবার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে বিমান।
বিমানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সংস্থাটির সব কর্মকর্তা-কর্মচারী তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে তাঁরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
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