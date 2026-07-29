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সবুজ ঢাকা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার: প্রতিমন্ত্রী শাহে আলম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ জুলাই ২০২৬, ২২: ০১
সবুজ ঢাকা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার: প্রতিমন্ত্রী শাহে আলম
সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে বুধবার সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: সংগৃহীত

পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ঢাকা গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তিনি বলেছেন, পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ঢাকা গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। শুধু সভা-সমাবেশ বা পরিকল্পনা নয়, মাঠপর্যায়ে কার্যক্রমের দৃশ্যমান অগ্রগতি নিশ্চিত করাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আজ বুধবার সচিবালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সভায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ, সৌন্দর্যবর্ধন ও ময়লা-আবর্জনা অপসারণপূর্বক ময়লার ঝুড়ি প্রতিস্থাপন কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি ও পর্যালোচনা-সংক্রান্ত ওই সভায় প্রধানমন্ত্রীর ‘ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন সিটি’ বাস্তবায়নে দুই সিটি করপোরেশনের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার নির্দেশ দেন মীর শাহে আলম।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘প্রতিটি উদ্যোগের ফল যেন নাগরিকেরা বাস্তবে অনুভব করতে পারেন, সে লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে।’

দুই সিটির চলমান কার্যক্রমের গতি আরও বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়ে শাহে আলম বলেন, ‘নতুন বড় প্রকল্প গ্রহণের আগে পাইলট প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সফল উদ্যোগগুলো পর্যায়ক্রমে বৃহত্তর পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে।’

পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি এবং মাঠপর্যায়ে কার্যকর মনিটরিংয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন মীর শাহে আলম। তিনি বলেন, ‘পরিচ্ছন্ন নগর গড়ে তোলার উদ্যোগে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও এসব কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি ও পরিদর্শন করেন। তাই প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবসম্মত, কার্যকর এবং দৃশ্যমান হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

সরকারের ‘ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন সিটি’ বাস্তবায়নে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

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