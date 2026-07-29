জিপিএইচ ইস্পাতকে ৫ কোটি টাকা জরিমানা, ব্যয় হবে জুলাই যোদ্ধাদের চিকিৎসায়

তথ্য গোপন করে মামলা
পূর্বের মামলার তথ্য গোপন করে পুনরায় মামলা করায় জিপিএইচ ইস্পাতকে ৫ কোটি টাকা জরিমানা করেছেন হাইকোর্ট। এক মাসের মধ্যে এই টাকা সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে জমা দিতে হবে। যা আহত জুলাই যোদ্ধাদের উন্নত চিকিৎসায় ব্যয় করতে হবে বলে আদেশ দেওয়া হয়েছে।
জিপিএইচ ইস্পাতের করা আবেদন খারিজ করে আজ বুধবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি মাহমুদ হাসানের বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। তিনি আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ২ হাজার ১০০ কোটি টাকার ঋণখেলাপি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি প্রতিবেদনে জিপিএইচ ইস্পাতের নাম রয়েছে। সিআইবিতে প্রতিষ্ঠানের নাম না রাখার নির্দেশনা চেয়ে তাঁরা রিট করেছিলেন। গত ৭ জুলাই হাইকোর্ট রুল জারি করে স্থিতাবস্থা দেন। বিষয়টি জানার পর রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করে। পরে চেম্বার আদালত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল আরও বলেন, হাইকোর্টের মামলার তথ্য গোপন করে জিপিএইচ ইস্পাত একই প্রতিকার চেয়ে নিম্ন আদালতে মামলা করে। নিম্ন আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দিলে তারা হাইকোর্টের আপিল করে। সেখানেও আগের তথ্য গোপন করা হয়। যা প্রতারণার শামিল। শুনানির সময় বিষয়টি ধরা পরলে বাদীপক্ষের আইনজীবীরা নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সব পক্ষের বক্তব্য শুনে হাইকোর্ট আবেদনটি খারিজ করে দেন।
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