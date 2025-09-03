Ajker Patrika
> জাতীয়

দুই বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একীভূত, প্রজ্ঞাপন জারি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩: ২৫
দুই বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একীভূত, প্রজ্ঞাপন জারি

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগকে একীভূত করেছে সরকার। আগের কাঠামোতে ফিরে এসেছে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এ মন্ত্রণালয়। আজ বুধবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

এতে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি রুলস অব বিজনেসে এ সংশোধন এনেছেন। এর আওতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও জননিরাপত্তা বিভাগকে একীভূত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নামে পুনর্গঠন করা হলো।

২০১৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগে ভাগ করে।

২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগকে এক করার নির্দেশ দেন। সম্প্রতি প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটিতে বিষয়টি অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সরকারমন্ত্রণালয়মন্ত্রিপরিষদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

দুই বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একীভূত, প্রজ্ঞাপন জারি

দুই বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একীভূত, প্রজ্ঞাপন জারি

সাঈদীর নামে ট্রাইব্যুনালে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করার অভিযোগ হাসিনাসহ ৪০ জনের বিরুদ্ধে

সাঈদীর নামে ট্রাইব্যুনালে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করার অভিযোগ হাসিনাসহ ৪০ জনের বিরুদ্ধে

পথশিশুদের ডেটাবেইস হচ্ছে, প্রত্যেকের থাকবে ইউনিক নম্বর

পথশিশুদের ডেটাবেইস হচ্ছে, প্রত্যেকের থাকবে ইউনিক নম্বর

প্রার্থিতা ফেরত ও ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট জুলিয়াস সিজারের

প্রার্থিতা ফেরত ও ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট জুলিয়াস সিজারের