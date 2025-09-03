দুই বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একীভূত, প্রজ্ঞাপন জারি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগকে একীভূত করেছে সরকার। আগের কাঠামোতে ফিরে এসেছে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এ মন্ত্রণালয়। আজ বুধবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
এতে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি রুলস অব বিজনেসে এ সংশোধন এনেছেন। এর আওতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও জননিরাপত্তা বিভাগকে একীভূত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নামে পুনর্গঠন করা হলো।
২০১৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগে ভাগ করে।
২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগকে এক করার নির্দেশ দেন। সম্প্রতি প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটিতে বিষয়টি অনুমোদন দেওয়া হয়।
