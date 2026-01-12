Ajker Patrika
জাতীয়

ইসরায়েল সমর্থিত ‘সোমালিল্যান্ড’কে প্রত্যাখ্যান করল বাংলাদেশ

বাসস, ঢাকা  
ওআইসিতে ফিলিস্তিন ও সোমালিয়ার পক্ষে জোরালো অবস্থান বাংলাদেশের। ছবি: সংগৃহীত
ওআইসিতে ফিলিস্তিন ও সোমালিয়ার পক্ষে জোরালো অবস্থান বাংলাদেশের। ছবি: সংগৃহীত

আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্য সুসংহত করার লক্ষ্যে সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) এক বিশেষ অধিবেশনে সোমালিয়ার পাশে থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে বাংলাদেশ। সংস্থাটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের ২২তম বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, সোমালিয়ার সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রশ্নে কোনো প্রকার আপস গ্রহণযোগ্য নয়।

গত শনিবার অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। গতকাল রোববার ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘আন্তর্জাতিক আইন, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের নৈতিক ও আইনি দায়িত্ব। মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে ওআইসির সম্মিলিত অঙ্গীকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে একাত্ম।’ তিনি আরও উল্লেখ করেন, ওআইসি সনদের মূল ভিত্তিই হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক অখণ্ডতা রক্ষা করা, যা থেকে বিচ্যুত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

অধিবেশনের মূল লক্ষ্য ছিল ইসরায়েলের পক্ষ থেকে তথাকথিত ‘সোমালিল্যান্ড’-এর স্বীকৃতির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত এবং এর ফলে সোমালিয়ার সার্বভৌমত্বের ওপর সৃষ্ট হুমকি পর্যালোচনা করা। এ প্রসঙ্গে তৌহিদ হোসেন ইসরায়েলি এই পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক রীতিনীতির চরম লঙ্ঘন হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি ওআইসিকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘ইসরায়েলের এই তথাকথিত স্বীকৃতিকে ওআইসি-র পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান এবং তীব্র নিন্দা জানানো উচিত।’

তিনি আরও সতর্ক করে দেন, এ ধরনের একতরফা সিদ্ধান্ত আফ্রিকার ওই অঞ্চলে নতুন করে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলশ্রুতি হবে দীর্ঘমেয়াদি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন তাঁর বক্তব্যে ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি সোমালিয়ার সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ এবং অবিচল সমর্থন জোরালোভাবে পুনর্ব্যক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব কোনোভাবেই আলোচনার বিষয় হতে পারে না। অবৈধ কোনো তৎপরতা বা বাহ্যিক চাপ মুসলিম বিশ্বের সংহতি বিনষ্ট করতে পারবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, আন্তর্জাতিক আইন ও বহুপাক্ষিকতাই একতরফা সিদ্ধান্তের ঊর্ধ্বে স্থান পাবে।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশনের আগে দিনব্যাপী সিনিয়র কর্মকর্তাদের একটি প্রস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিরা ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর চলমান নিপীড়নের নিন্দা জানান। বৈঠকে ফিলিস্তিন ইস্যুকে ওআইসির ‘কেন্দ্রীয় বিষয়’ হিসেবে পুনরায় নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পক্ষে তাদের চিরন্তন অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে এবং সোমালিয়ার সংকটের সঙ্গে সামগ্রিক মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের যোগসূত্র তুলে ধরে।

বিষয়:

বাংলাদেশওআইসিসৌদি আরবফিলিস্তিনইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৫১ বছর পর মার্কিন আকাশে ডুমসডে প্লেন, পারমাণবিক যুদ্ধের শঙ্কায় কাঁপছে সোশ্যাল মিডিয়া

বিদেশে থাকা শীর্ষ সন্ত্রাসীর নির্দেশে খুন হন মুছাব্বির, পাঠানো হয় ১৫ লাখ টাকা

টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে ২৮ হাজারে দ্রুততম কোহলি

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর নাম পরাজিত হবে: কৃষক দল নেতা

রুবিও হবেন কিউবার প্রেসিডেন্ট—কোন হিসেবে বললেন ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত নেওয়া কেন এত কঠিন

ইরান ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত নেওয়া কেন এত কঠিন

৫১ বছর পর মার্কিন আকাশে ডুমসডে প্লেন, পারমাণবিক যুদ্ধের শঙ্কায় কাঁপছে সোশ্যাল মিডিয়া

৫১ বছর পর মার্কিন আকাশে ডুমসডে প্লেন, পারমাণবিক যুদ্ধের শঙ্কায় কাঁপছে সোশ্যাল মিডিয়া

বিদেশে থাকা শীর্ষ সন্ত্রাসীর নির্দেশে খুন হন মুছাব্বির, পাঠানো হয় ১৫ লাখ টাকা

বিদেশে থাকা শীর্ষ সন্ত্রাসীর নির্দেশে খুন হন মুছাব্বির, পাঠানো হয় ১৫ লাখ টাকা

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর নাম পরাজিত হবে: কৃষক দল নেতা

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর নাম পরাজিত হবে: কৃষক দল নেতা

রুবিও হবেন কিউবার প্রেসিডেন্ট—কোন হিসেবে বললেন ট্রাম্প

রুবিও হবেন কিউবার প্রেসিডেন্ট—কোন হিসেবে বললেন ট্রাম্প

সম্পর্কিত

ইসরায়েল সমর্থিত ‘সোমালিল্যান্ড’কে প্রত্যাখ্যান করল বাংলাদেশ

ইসরায়েল সমর্থিত ‘সোমালিল্যান্ড’কে প্রত্যাখ্যান করল বাংলাদেশ

প্রার্থীদের তিন ভাগের এক ভাগ তরুণ-যুবা

প্রার্থীদের তিন ভাগের এক ভাগ তরুণ-যুবা

পোস্টাল ভোট: উড়ে আসা ভোটও হতে পারে কিছু আসনের ফল নির্ধারক

পোস্টাল ভোট: উড়ে আসা ভোটও হতে পারে কিছু আসনের ফল নির্ধারক

সুপারিশের এক বছর পরও হয়নি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস

সুপারিশের এক বছর পরও হয়নি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস