Ajker Patrika
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বনানী কবরস্থানে সমাহিত হচ্ছেন মুস্তাফা মনোয়ার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বনানী কবরস্থানে সমাহিত হচ্ছেন মুস্তাফা মনোয়ার
মুস্তাফা মনোয়ার। ছবি: সংগৃহীত

আগামীকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বনানী কবরস্থানে সমাহিত করা হবে বরেণ্য চিত্রশিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারকে। এর আগে সকাল ৯টায় বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) প্রাঙ্গণে প্রথম জানাজার পর তাঁর মরদেহ নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। গ্যালারি চিত্রক এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিটিভিতে প্রথম জানাজা শেষে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত সর্বস্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শিল্পীর মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মরদেহ নেওয়া হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে। সেখানে বাদ জোহর দ্বিতীয় জানাজার পর মরদেহ নেওয়া হবে ঢাবি চারুকলা অনুষদে। সবশেষে বনানী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

আজ সোমবার দুপুরে ধানমন্ডির তাকওয়া মসজিদে গোসল সম্পন্ন করার পর মুস্তাফা মনোয়ারের মরদেহ তাঁর ধানমন্ডির বাসভবনে আনা হয়। সেখানে পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও গুণগ্রাহীরা শেষ শ্রদ্ধা জানান। বিকেল পর্যন্ত বাসভবনে রাখার পর মরদেহ সংরক্ষণের জন্য স্কয়ার হাসপাতালের হিমঘরে নেওয়া হবে।

চিত্রশিল্পী, পাপেটিয়ার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা মনোয়ার আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বার্ধক্যের কারণে তিনি নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন মুস্তাফা মনোয়ার। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছিল। আবারও অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৪ জুন মুস্তাফা মনোয়ারকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আইসিইউতে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখে কয়েক দিন আগে তাঁর ভেন্টিলেটর সাপোর্ট খুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে শারীরিক অবস্থার আবার অবনতি হলে তাঁকে ফের ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়। সেখান থেকে তাঁকে আর ফেরানো যায়নি।

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বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়শিল্পীকেন্দ্রীয় শহীদ মিনার
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