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মুস্তাফা মনোয়ারের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতির শোক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মুস্তাফা মনোয়ারের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতির শোক
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও চিত্রশিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার। ছবি: সংহগৃহীত

একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বরেণ্য চিত্রশিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

আজ সোমবার বঙ্গভবনের প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের চিত্রকলা, পাপেট শিল্প, নাটক এবং শিশুতোষ অনুষ্ঠান নির্মাণের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন মুস্তাফা মনোয়ার। তাঁর মৃত্যু দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি অঙ্গনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ, শিশুদের জন্য সুস্থ বিনোদন এবং সৃজনশীলতা চর্চায় মুস্তাফা মনোয়ারের অনন্য অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

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বিষয়:

শিল্পীশোকএকুশে পদকরাষ্ট্রপতি
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