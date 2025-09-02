নির্বাচনকালীন সরকার গঠন নিয়ে কোনো আলোচনা নেই: আইন উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচনকালীন সরকার গঠন নিয়ে কোনো আলোচনা নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আইন উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।
শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলে সময়মতো নির্বাচন সম্ভব হবে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে যে অবস্থান, সেটা আমরা বারবার বলেছি। আমরা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের যত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড আছে, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই অগ্রসর হচ্ছে। এখানে পেছানোর কোনো সুযোগ নেই।’
দেশে জরুরি অবস্থা কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মতো কি তাহলে কিছু হচ্ছে না, এমন প্রশ্নে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমি এ ধরনের কোনো সম্ভাবনার ব্যাপারে অবগত নই।’
সেনাপ্রধান, প্রধান বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে গুঞ্জন, দেশে কী হচ্ছে—এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘সেনাপ্রধান প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করেছেন, এ ধরনের কোনো তথ্য আমার জানা নেই। আমি দু-একটি পত্রিকায় দেখেছি। অনলাইনে এটি নিয়ে নানান গুজব-গুঞ্জন হয়েছে দেখেছি। এসব গুজব-গুঞ্জন নিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। এটি হচ্ছে আমার বক্তব্য।’
এটা কি তাহলে গুজব? এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত তো অবশ্যই গুজব। আমি তো এখন পর্যন্ত কিছু জানি না। সেনাপ্রধান ড. ইউনূসের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও আগে দেখা করেছেন। এতে বিচলিত হওয়ার মতো কিছু নেই।’
সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নির্বাচন। কিন্তু এনসিপিসহ কয়েকটি দল বলছে, সংস্কার ও বিচারের পর নির্বাচন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের যারা পক্ষশক্তি, তাদের বিচার-বিবেচনাবোধের প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। এর আগেও বিভিন্ন ইস্যুতে ওনাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। মতবিরোধ শেষও হয়েছে।’ বিভিন্ন বিষয়ে মতে ভিন্নতা থাকতে পারে, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অবশ্যই তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা যাবে বলে জানান তিনি।
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘সরকারের পক্ষ থেকে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এটা প্রধান উপদেষ্টাও বারবার বলেছেন। নির্বাচন কমিশনকে সে রকম নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ওনারা সব পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। এর আগে কিছু বিষয়ে যে মতভিন্নতা ও মতভেদ রয়েছে, আমরা আশা করি, সেগুলো দূর হয়ে যাবে।’
এনসিপি চাচ্ছে জাতীয় নির্বাচনের আগে গণপরিষদ নির্বাচন, এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘এটা তো এনসিপির দলীয় বক্তব্য। তাদের দলীয় বক্তব্য নিয়ে আমার বলার কিছু নেই। আমি সরকারের বক্তব্য যেটা, সেটা বললাম।’
দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চাইলে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি গত এক বছরে সময়ে সময়ে বেশ অবনতি হয়েছে, আবার ভালোও হয়েছে। একটা বিপ্লব-পরবর্তী পরিস্থিতিতে সমাজে বিভিন্ন রকমের অস্থিরতা থাকে। এসব অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মাঝে মাঝে যে অবনতি ঘটে, সেটা যতই দুঃখজনক হোক, হতাশাজনক হোক, এটি খুব অস্বাভাবিক বলে মনে করি না।’
