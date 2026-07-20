সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউলের জলসিঁড়ির বাড়িতে দুদক, চলছে সম্পদের তালিকা তৈরি

আদালতের নির্দেশে সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (বরখাস্ত) জিয়াউল আহসানের নারায়ণগঞ্জের জলসিঁড়ির আটতলা বাড়িতে থাকা মালামালের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ সোমবার (২০ জুলাই) সকাল থেকে দুদকের একটি দল বাড়িটিতে ইনভেন্টরি কার্যক্রম শুরু করে। দুদকের সহকারী পরিচালক মো. তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, দুদকের উপপরিচালক মো. হাফিজুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি দল আদালতের আদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাড়ির ভেতরে থাকা মালামালের তালিকা প্রস্তুত করছে। ক্রোক করা সম্পদের সঠিক বিবরণ সংরক্ষণের জন্য এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
দুদক জানায়, নারায়ণগঞ্জের জলসিঁড়িতে অবস্থিত আটতলা ভবনটি আদালতের আদেশে ক্রোক করা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। সেই আদেশ অনুযায়ী ভবনের বিভিন্ন কক্ষে থাকা আসবাব, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রীর তালিকা করা হচ্ছে।
এর আগে গত বছরের ২৪ এপ্রিল ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালত জিয়াউল আহসানের প্রায় ১৮ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং তাঁর নামে থাকা ৯টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। দুদকের আবেদনের পর বিচারক মো. জাকির হোসেন এ আদেশ দেন।
দুদকের অভিযোগ, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং অর্থ পাচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন জিয়াউল আহসান। এসব অভিযোগে ২০২৫ সালের ২৩ জানুয়ারি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে সংস্থাটি। ওই মামলার তদন্ত এখনো চলমান।
রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগ সরকার পতনের প্রেক্ষাপটে জিয়াউল আহসানকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। পরে ২০২৪ সালের ১৫ আগস্ট রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন।
দুদকের কর্মকর্তারা বলছেন, ইনভেন্টরি শেষে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পন্ন হবে।
টানা ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে তিনটি নদীর চারটি স্টেশনে পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর পানি আরও বৃদ্ধি পেয়ে সিলেট...২ ঘণ্টা আগে
শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের বিরুদ্ধে ‘ষড়যন্ত্রের’ প্রতিবাদে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী চাকরি জাতীয়করণ ঐক্যজোট। সংগঠনটি শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের আন্দোলনের নিন্দা জানিয়ে নন-এমপিও প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ...৩ ঘণ্টা আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সহকারী (রাজনৈতিক) হিসেবে মো. রাশেদ খাঁনকে সচিব পদমর্যাদায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। গতকাল রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।৩ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ. হোংবো বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। আজ সোমবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শ্রমমান উন্নয়ন, শ্রম সংস্কার, সামাজিক সুরক্ষা, কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকারসহ বিভিন্ন...৪ ঘণ্টা আগে