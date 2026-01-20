Ajker Patrika
জাতীয়

আগামীকাল থেকে আরও ৮ জেলায় ই-বেইলবন্ড চালু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আগামীকাল থেকে আরও ৮ জেলায় ই-বেইলবন্ড চালু

বিচারব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে প্রচলিত বেইলবন্ড (জামিননামা) দাখিল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল মাধ্যমে ই-বেইলবন্ড চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

বিচারপ্রার্থী, কারা প্রশাসন, আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ে সহায়কের লক্ষ্যে এই কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। প্রথম ধাপে নারায়ণগঞ্জ জেলায় এ কার্যক্রম শুরু হয়ে এখন সফলভাবে চলছে।

আগামীকাল বুধবার (২১ জানুয়ারি) মানিকগঞ্জ, বান্দরবান, মেহেরপুর, জয়পুরহাট, মৌলভীবাজার, পঞ্চগড়, ঝালকাঠি ও শেরপুর জেলায় এ কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, আগামীকাল সকাল সাড়ে ৯টায় ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ZOOM-এ উপরিউক্ত আটটি জেলায় একযোগে ই-বেইলবন্ড চালু করা হবে। এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

