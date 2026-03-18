Ajker Patrika
জাতীয়

মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা সংকট

২০ দিনে ঢাকা থেকে ৬১৪ ফ্লাইট বাতিল, বাড়ছে যাত্রী দুর্ভোগ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান নিরাপত্তা সংকটের প্রভাবে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিলের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। আজ ১৮ মার্চ তারিখেও ২৬টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এ নিয়ে গত ২০ দিনে ফ্লাইট বাতিলের সংখ্যা দাঁড়াল ৬১৪টিতে।

আজ রাত ১২টার পর বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলোর মধ্যে রয়েছে– কুয়েত এয়ারওয়েজের ৪টি, এয়ার অ্যারাবিয়ার ৬টি, গালফ এয়ারের ২টি, কাতার এয়ারওয়েজের ৪টি, এমিরেটস এয়ারলাইনসের ২টি, জাজিরা এয়ারওয়েজের ৪টি এবং ফ্লাইদুবাইয়ের ৪টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। সব মিলিয়ে ২৬টি ফ্লাইট।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে এ অঞ্চলের গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত মোট ৬১৪টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি বাতিল হয় ২৩টি ফ্লাইট। ১ মার্চ ৪০টি, ২ মার্চ ৪৬টি এবং ৩ মার্চ ৩৯টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়। ৪ মার্চ ৩২টি, ৫ মার্চ ৩৬টি, ৬ মার্চ ৩৪টি এবং ৭ মার্চ ২৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়। এরপর ৮ মার্চ ২৮টি, ৯ মার্চ ৩৩টি, ১০ মার্চ ৩২টি, ১১ মার্চ ২৭টি এবং ১২ মার্চ ২৮টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়। ১৩ মার্চ ২৫টি, ১৪ মার্চ ২৬টি এবং ১৫ মার্চ ২৩টি ফ্লাইট বাতিল হয়। ১৬ ও ১৭ মার্চে প্রতিদিন ৩১টি করে এবং ১৮ মার্চ ২৬টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

টানা ফ্লাইট বাতিলের কারণে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন মধ্যপ্রাচ্যগামী প্রবাসী কর্মীরা। অনেক যাত্রীর নির্ধারিত সময়সূচি ভেঙে পড়েছে, কেউ কেউ ভিসার মেয়াদ নিয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছেন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে, ফ্লাইট পরিচালনা স্বাভাবিক হতে আরও সময় লাগতে পারে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যবিমানবন্দরঢাকাফ্লাইটবিমানযাত্রীশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সম্পর্কিত

