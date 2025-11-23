Ajker Patrika
জাতীয়

পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনার তিন মামলার রায় বৃহস্পতিবার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি
শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা তিন মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামী বৃহস্পতিবার।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন আজ রোববার এই তারিখ ধার্য করেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) তরিকুল ইসলাম।

পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির একটি মামলার যুক্তিতর্ক শুনানির জন্য আজ দিন ধার্য ছিল। শুনানি শেষে রায়ের তারিখ ধার্য করেন আদালত।

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অন্য দুটি মামলায় আসামিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের দিনও আজ ধার্য ছিল। এই দুটি মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন প্রক্রিয়া শেষে যুক্তিতর্ক শুনানিও গ্রহণ করেন আদালত। পরে রায়ের তারিখ ধার্য করা হয়। এই দুই মামলার একটিতে আসামি শেখ হাসিনা ও তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়সহ অন্যরা। অন্যটির আসামি শেখ হাসিনা ও তাঁর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল।

আজ শুনানির সময় কারাগার থেকে রাজউকের সাবেক সদস্য (ভূমি ও স্থাপনা) মোহাম্মদ খুরশীদ আলমকে হাজির করা হয়। তাঁর পক্ষে যুক্তিতর্ক শুনানি করেন আইনজীবী শাহীনুর রহমান। শেখ হাসিনাসহ অন্যরা পলাতক রয়েছেন।

তিন মামলার একটিতে শেখ হাসিনাসহ আসামি ১২ জন; আরেক মামলায় সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ১৭ এবং অন্য মামলায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ১৮ জন আসামি রয়েছেন।

তবে প্রত্যেক মামলার আসামি শেখ হাসিনা ও রাজউকের কয়েকজন কর্মকর্তা। তাঁরা পলাতক থাকায় তাঁদের অনুপস্থিতিতেই সাক্ষ্য নেওয়া হয়।

এর আগে গত ৩১ জুলাই একই আদালত এই তিন মামলায় শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

বিষয়:

দুর্নীতিমামলাঅভিযোগআদালতশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ