স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নির্বাচনের আগে বৈধ অস্ত্র ফেরত নয়

  • যাঁরা ইতিমধ্যে ফেরত পেয়েছেন, নির্বাচনের আগে তাঁদের অস্ত্রও আবার জমা নেওয়া হতে পারে।
  • জুলাই অভ্যুত্থানের পর থেকে গত ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ১৭৭টি নতুন লাইসেন্স এবং বাতিল হয় ৮১৮টি।
  • ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট পর্যন্ত ইস্যু করা সব আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স স্থগিত।
আয়নাল হোসেন, ঢাকা 
জমা করা বৈধ অস্ত্র জাতীয় নির্বাচনের আগে ফেরত পাচ্ছেন না মালিকেরা। যাঁদের অস্ত্র ইতিমধ্যে ফেরত দেওয়া হয়েছে, নির্বাচনের আগে তাঁদের অস্ত্রও আবার জমা নেওয়া হতে পারে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যে অস্ত্র ফেরত দেওয়া হলেও সে-সংক্রান্ত প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়নি। গত কয়েক মাসে মাত্র ১২টি জেলা থেকে তথ্য পাঠানো হয়েছে। যদিও প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর নির্দেশনা রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের (রাজনৈতিক ও আইসিটি অনুবিভাগ) খন্দকার মো. মাহাবুবুর রহমান গতকাল বুধবার রাতে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নির্বাচনের আগে বৈধ অস্ত্র ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দেশে আগ্নেয়াস্ত্রের মোট লাইসেন্স রয়েছে ৭৯ হাজার ২০৮টি। এর মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে রয়েছে ৪৩ হাজার ৮৬৪টি। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত মোট লাইসেন্স অনুমোদন করা হয় ২২ হাজার ১৫১টি। এ সময়ের মধ্যে ইস্যুকৃত লাইসেন্স বাতিল করা হয় ১১ হাজার ২০৬টি। গত বছর ৫ আগস্টের পর চলতি বছর ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ১৭৭টি নতুন লাইসেন্স দেওয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে ৮১৮টি লাইসেন্স বাতিল করা হয়।

গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের পতন হয়। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট পর্যন্ত ইস্যু করা সব আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স স্থগিত করে অন্তর্বর্তী সরকার। পরে অস্ত্র ও গোলাবারুদ গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশনায় বলা হয়, যাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অস্ত্র জমা দেননি, তাঁদের লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, জমা করা বৈধ অস্ত্র ফেরত দেওয়ার জন্য গত বছরের ২৮ অক্টোবর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে সার্কুলার (বিজ্ঞপ্তি) দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। কমিটির অপর সদস্যরা হচ্ছেন, জেলা পুলিশ সুপার, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দার (এনএসআই) উপপরিচালক ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক-৪ শাখার এক চিঠিতে কমিটির কার্যপরিধি সংশোধন করা হয়। এতে বলা হয়, কমিটি জমা করা অস্ত্র লাইসেন্সধারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাই করে ফেরত দেবে। তবে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ইস্যু করা অস্ত্র ফেরত দেওয়া হবে না। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে যাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধে মামলা হয়েছে তাঁরা ফেরত পাবেন না। এ ছাড়া ইতিপূর্বে ফৌজদারি মামলায় যাঁরা দণ্ডিত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও ফেরত দেওয়া হবে না বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, জমা করা আগ্নেয়াস্ত্র ফেরত দেওয়ার তথ্য দেশের ১২টি জেলা থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে—ঝালকাঠি, পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, রাঙামাটি, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, বান্দরবান, সিলেট, রাজশাহী, কক্সবাজার ও শেরপুর। অবশিষ্ট জেলা থেকে কোনো তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়নি।

জানতে চাইলে পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ইতিমধ্যে কিছু অস্ত্র ফেরত দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট অস্ত্র ফেরত দেওয়ার বিষয়ে গত মাসে একটি প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। নির্বাচনের আগে অস্ত্র ফেরত দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়ে সরকারের নির্দেশনার অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।

ঢাকা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কিছু বৈধ অস্ত্র ফেরত দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে অস্ত্র ফেরত নেওয়ার জন্য ১ হাজার ২০০-এর অধিক আবেদন জমা পড়েছে। তবে নির্বাচন সামনে থাকায় অস্ত্র ফেরত দেওয়া ধীরগতিতে চলছে।

জানতে চাইলে ঢাকা জেলার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুর রাফিউল আলম বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কিছু অস্ত্র ফেরত দেওয়া হয়েছে। তবে বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়নি।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কিছু অস্ত্র ফেরত দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক কামরুজ্জামানও। তবে সংখ্যাটি তিনি তাৎক্ষণিক বলতে পারেননি।

মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক মনোয়ারা হোসেন মোল্লা আজকের পত্রিকা'কে বলেন, বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কিছু অস্ত্র ফেরত দেওয়া হয়েছে। অনেকে আবার তাঁদের লাইসেন্স বাতিলের জন্য অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছেন। সে অনুযায়ী বাতিলও করা হচ্ছে। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠানোর বিষয়টি তিনি তাৎক্ষণিক জানাতে পারেননি।

