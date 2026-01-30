Ajker Patrika
জাতীয়

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ১৬টি দেশ থেকে আসছেন ৫৭ জন পর্যবেক্ষক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ২৫
নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ১৬টি দেশ থেকে আসছেন ৫৭ জন পর্যবেক্ষক

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণে ১৬টি দেশ বাংলাদেশের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। এসব দেশ থেকে ৫৭ জন প্রতিনিধি পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দেবেন বলে আজ শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক বার্তায় জানিয়েছে।

বার্তায় বলা হয়, এই প্রতিনিধিরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ এবং গণতান্ত্রিক সুশাসন ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কয়েক শ পর্যবেক্ষকের সঙ্গে যোগ দেবেন।

প্রতিনিধিদলের মধ্যে মালয়েশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি; ১৪ জন পর্যবেক্ষক আসছেন। এর পরেই রয়েছে তুরস্ক; তারা পাঠাচ্ছে ১২ জন পর্যবেক্ষক।

মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে থাকবেন দেশটির নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান দাতো শ্রী রামলান বিন দাতো হারুন। অন্যদিকে তুরস্কের প্রতিনিধিদলে দেশটির বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য রয়েছেন এবং এর নেতৃত্বে থাকবেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের সাবেক রাষ্ট্রদূত মেহমেত ভাকুর এরকুল।

নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা অন্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া (৫ জন), জাপান (৪ জন), পাকিস্তান (৩ জন), ভুটান (২ জন), মালদ্বীপ (২ জন), শ্রীলঙ্কা (১ জন), ফিলিপাইন (২ জন), জর্ডান (২ জন), ইরান (১ জন), জর্জিয়া (২ জন), রাশিয়া (২ জন), কিরগিজস্তান (২ জন), উজবেকিস্তান (১ জন) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (২ জন)।

এই দেশগুলোর উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ জালাল সিকান্দার সুলতান এবং ভুটানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড্যাকি পেমা।

পর্যবেক্ষক সমন্বয় কাজে সহায়তাকারী জ্যেষ্ঠ সচিব ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০০ জন নির্বাচন পর্যবেক্ষকের নিশ্চিতকরণ পেয়েছি। আমরা আশা করছি, খুব শীঘ্রই আরও কিছু দেশ তাদের প্রতিনিধিদের সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।’

প্রেস উইংয়ের বার্তায় বলা হয়, ঘানার সাবেক প্রেসিডেন্ট নানা আকুফো-আডো ১৪ সদস্যের কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দলের নেতৃত্ব দেবেন। এই দলে মালদ্বীপের সাবেক উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী জেফরি সালিম ওয়াহিদ, সিয়েরা লিওনের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড জন ফ্রান্সিস এবং মালয়েশিয়ার সাবেক সিনেটর রাস আদিবা মোহাম্মদ রাদজি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের (ইওএম) নেতৃত্বে থাকবেন লাটভিয়া থেকে নির্বাচিত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য এবং প্রধান পর্যবেক্ষক ইভার্স ইয়াবস।

এই মিশনে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের আরও অন্তত সাতজন সদস্য থাকছেন। তাঁরা হলেন লুকাস মান্ডল (অস্ট্রিয়া), লোরান্ত ভিঞ্চে (রোমানিয়া), তোমাস জদেখোভস্কি (চেক প্রজাতন্ত্র), লেইরে পাজিন (স্পেন), সেরবান দিমিত্রি স্তুরদজা (রোমানিয়া), মাইকেল ম্যাকনামারা (আয়ারল্যান্ড) এবং ক্যাটারিনা ভিয়েরা (নেদারল্যান্ডস)।

বিষয়:

মালয়েশিয়ানির্বাচননির্বাচন কমিশনতুরস্করাষ্ট্রদূতত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনগণভোটভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

সম্পর্কিত

জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের সহসভাপতি নির্বাচিত বাংলাদেশ

জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের সহসভাপতি নির্বাচিত বাংলাদেশ

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ১৬টি দেশ থেকে আসছেন ৫৭ জন পর্যবেক্ষক

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ১৬টি দেশ থেকে আসছেন ৫৭ জন পর্যবেক্ষক

রাষ্ট্রীয় গুম ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাবেন

রাষ্ট্রীয় গুম ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাবেন

কর্মক্ষেত্র-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি: অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক হচ্ছে

কর্মক্ষেত্র-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি: অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক হচ্ছে