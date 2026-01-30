Ajker Patrika
জাতীয়

যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৭ দিনে সারা দেশে আটক ৫০৪ জন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৭ দিনে সারা দেশে আটক ৫০৪ জন

দেশের চলমান পরিস্থিতিতে সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে গত ৭ দিনে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৫০৪ জনকে আটক করা হয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধীন ইউনিটসমূহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক অভিযান পরিচালনা করে। এসব অভিযানে সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকাসক্ত, ডাকাত দলের সদস্য, কিশোর গ্যাং, চোরাকারবারিসহ মোট ৫০৪ জন সন্দেহভাজন অপরাধীকে হাতেনাতে আটক করা হয়।

আটককৃতদের কাছ থেকে ৪৮টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ৭৫ রাউন্ড বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ, ৯৫টি ককটেল, দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ ও আইনগত কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য তাদের সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে যে কোনো সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক কার্যকলাপ চোখে পড়লে নিকটস্থ সেনা ক্যাম্পে অবহিত করার জন্য সাধারণ জনগণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিষয়:

অভিযানসেনাবাহিনীযৌথ বাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

নেতার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে একীভূত হচ্ছে এনসিপির দুই অংশ

নেতার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে একীভূত হচ্ছে এনসিপির দুই অংশ

জামায়াত আওয়ামী লীগের অল্টার ইগো: ভারতীয় গণমাধ্যমকে মাহফুজ আলম

জামায়াত আওয়ামী লীগের অল্টার ইগো: ভারতীয় গণমাধ্যমকে মাহফুজ আলম

সৌদিপ্রবাসী কর্মীদের জন্য বিমানভাড়া কমিয়ে ২০ হাজার টাকা করল বিমান

সৌদিপ্রবাসী কর্মীদের জন্য বিমানভাড়া কমিয়ে ২০ হাজার টাকা করল বিমান

দাম্পত্য সম্পর্কে যৌন মিলনের ‘বাধ্যবাধকতা’ বিলুপ্ত করছে ফ্রান্স

দাম্পত্য সম্পর্কে যৌন মিলনের ‘বাধ্যবাধকতা’ বিলুপ্ত করছে ফ্রান্স

সম্পর্কিত

নবম পে-স্কেল বাস্তবায়ন না হলে ৬ ফেব্রুয়ারি যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার হুমকি

নবম পে-স্কেল বাস্তবায়ন না হলে ৬ ফেব্রুয়ারি যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার হুমকি

যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৭ দিনে সারা দেশে আটক ৫০৪ জন

যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৭ দিনে সারা দেশে আটক ৫০৪ জন

হ্যাঁ-না প্রচারে অংশ নেবেন না সরকারি কর্মকর্তারা: জনপ্রশাসনসচিব

হ্যাঁ-না প্রচারে অংশ নেবেন না সরকারি কর্মকর্তারা: জনপ্রশাসনসচিব

জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের সহসভাপতি নির্বাচিত বাংলাদেশ

জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের সহসভাপতি নির্বাচিত বাংলাদেশ