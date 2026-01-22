ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশের নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ।
আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
প্রেস সচিব জানান, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ঢাকা সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয়-২০২৬ অধ্যাদেশের নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের দিন ১১ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। নির্বাচনের দিন সাধারণ ছুটি থাকে। ১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ভোটের পর শুক্র ও শনিবার। ফলে দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে দুই দিন সাধারণ ছুটি মিলে টানা চার দিন ছুটি থাকছে।১২ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) সারা দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল এলাকার শ্রমিকদের জন্য ১০ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) দিনটিও সাধারণ ছুটির আওতায় আনা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫-এর মাধ্যমে ৩ হাজার ২৬৩ জনকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) বিভিন্ন ক্যাডারের প্রবেশ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ নিয়োগ দেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে
মিয়ানমারের একটি সাইবার স্ক্যাম সেন্টারে আটক থাকা আট বাংলাদেশি নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে। বেশি বেতনে কম্পিউটার ও আইটি-সংক্রান্ত কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ড হয়ে মিয়ানমারে পাচার করা হয়েছিল।২ ঘণ্টা আগে