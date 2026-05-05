প্রধানমন্ত্রী চীন সফরে যেতে পারেন জুনে

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামী জুনে চীন সফরে যেতে পারেন। বিষয়টি জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর নিয়ে কাজ চলছে।
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আজ মঙ্গলবার দুপুরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীন সফর নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ, যেমন চীন ও ভারতের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সুবিধাজনক সময়, ওই দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর সুবিধাজনক সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে সফরসূচি সাজানোর কাজ চলছে।
খলিলুর রহমান বলেন, চীন সফরে তিস্তা মহাপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবে। এটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার রয়েছে।
ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পালাবদলে পুশইনের ঘটনা ঘটলে পাল্টা ব্যবস্থা নেবে ঢাকা।
