বীর নিবাস ও মুক্তিযোদ্ধা তালিকার অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্ত হবে: ইশরাক হোসেন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ডিসিদের দেওয়া প্রস্তাবের ওপর আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফ্যাসিবাদী সরকারের সময়ে বীর নিবাস ও মুক্তিযোদ্ধা তালিকার অনিয়মের তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন। আজ মঙ্গলবার (৫ মে) জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তৃতীয় দিনে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ডিসিদের দেওয়া প্রস্তাবের ওপর আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা জানান।

ইশরাক বলেন, “মুক্তিযুদ্ধের তালিকা নিয়ে একটা বিষয় আছে। তারপর ‘বীর নিবাস’ নামে যে প্রকল্পটি করা হয়েছে, এখানে ইতিমধ্যে ত্রিশ হাজার নিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। আরও কিছু চলমান রয়েছে।”

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকারের সময় কী হয়েছে, সেটা সকলেই জানেন। প্রত্যেকটা সেক্টরেই তারা দলীয়করণ করেছে, দুর্নীতি করেছে। এই বিষয়গুলো তো ছিলই। সেগুলো নিয়ে তাঁদের (ডিসিদের) প্রশ্ন ছিল। সেগুলো আমরা জবাব দিয়েছি। আমরা বলেছি যে এই দুর্নীতি বা এই অনিয়মগুলোর আগামীতে আমরা সুষ্ঠু তদন্ত করব।’

প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন বলেন, ‘ভবিষ্যতে যাতে এটার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেটাও আমরা নিশ্চিত করব। এর পাশাপাশি ২০২৪ সালে যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল সেখানে আমরা জুলাই যোদ্ধাদের জন্য কী করছি, সেটার বিস্তারিত তাঁদের (ডিসিদের) জানিয়েছি। তাঁদের সহযোগিতা কামনা করেছি যে তাঁদের মাধ্যমে আমরা এটিকে যাতে বাস্তবায়ন করতে পারি।’

এ সময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আজম খান বলেন, দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্জন মুক্তিযুদ্ধকে সমুন্নত রাখতে সরকার কাজ করছে।

জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের তৃতীয় দিন আজ। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সঙ্গে দিনের প্রথম কার্য-অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. এ কে এম শামসুল ইসলামসহ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানরা অংশ নেন।

দিনব্যাপী মোট আটটি কার্য-অধিবেশনে স্থানীয় সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, ভূমি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা ডিসিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

কার্যসূচি অনুযায়ী বিকেলে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন জেলা প্রশাসকরা। সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে তৃতীয় দিনের কর্মসূচি শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

