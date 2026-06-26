বিধানসভায় ১০ হাজার পুশব্যাকের বিষয়ে বাংলাদেশে দালিলিক তথ্য নেই: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কঠোর নজরদারির কারণে দেশের সীমান্ত দিয়ে একজনকেও অবৈধভাবে পুশ-ইন হতে দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন প্রাঙ্গণে ‘মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৬’ উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়াই সীমান্তে কাউকে এনে পুশ-ইন করিয়ে দেওয়া আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বা যথাযথ প্রক্রিয়া নয়। ভারতের কাছে যদি অবৈধভাবে অবস্থানকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের তালিকা থাকে, তাহলে তা কূটনৈতিক চ্যানেলে পাঠানো যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার জাতীয়তা যাচাই করে আইনি প্রক্রিয়ায় তাদের দেশে ফিরিয়ে নেবে।
সালাহউদ্দিন বলেন, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১০ হাজার মানুষকে পুশব্যাক করার যে দাবি করা হয়েছে, তার পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের কাছে কোনো দালিলিক তথ্য নেই।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিজিবি দেশের প্রতিটি সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) যে কোনো অনুপ্রবেশ বা পুশ-ইনের চেষ্টা তারা প্রতিহত করছে।
পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর সীমান্তে এ ধরনের তৎপরতা রাজনৈতিক এজেন্ডার অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
ওসমান হাদী হত্যা মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রী জানান, এ মামলার তিন প্রধান আসামিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ থেকে দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গ্রেপ্তার করেছে। সেখানে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় ইতিমধ্যে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানাসহ তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার আবেদন পাঠিয়েছে।
সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তিনি বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) ফেডারেল পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের পর বাংলাদেশ সরকারকে ৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাঠাতে অনুরোধ করে। সরকার তিন দিনের মধ্যেই সব কাগজপত্র প্রস্তুত করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইউএই কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছে। বর্তমানে বেনজীর আহমেদ দেশটির ফেডারেল পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন। বাংলাদেশ এখন ইউএই সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে।
ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী, আইজিপি মো. আলী হোসেন ফকিরসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
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