এলএনজি-সংকটে বন্ধ এক্সিলারেটের টার্মিনাল, জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ কমেছে

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) কার্গোর অভাবে অবশেষে মজুত ফুরিয়ে গেছে এক্সিলারেট এনার্জির। ফলে নতুন করে কার্গো আসার আগপর্যন্ত আপাতত সামিটের টার্মিনাল থেকে পাওয়া এলএনজি দিয়েই চলতে হচ্ছে। এদিকে এলএনজি সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে দেশের সামগ্রিক গ্যাস সরবরাহ আরও এক দফায় কমেছে।
আজ বুধবার পেট্রোবাংলার প্রতিবেদনে দেখা যায়, দুপুর ১২টার দিকে দুই এলএনজি টার্মিনাল থেকে মোট ৬৬১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ হচ্ছিল। দেশীয় কূপের ১ হাজার ৬২৮ মিলিয়ন মিলে মোট ২ হাজার ২৮৯ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে যাচ্ছিল। তবে সন্ধ্যা ৬টার বুলেটিনে দেখা যায়, এলএনজি টার্মিনাল থেকে গ্যাসের সরবরাহ ৫৬২ মিলিয়ন ঘনফুটে নেমে এসেছে। সব মিলিয়ে তখন জাতীয় সঞ্চালন লাইনে ২ হাজার ১৮৯ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রবাহিত হচ্ছিল।
রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের (আরপিসিএল) একজন কর্মকর্তা জানান, আজ বেলা ২টা ৪০ মিনিটের দিকে এক্সিলারেট এনার্জির এলএনজি টার্মিনাল পুরোপুরি গ্যাসশূন্য হয়ে গেছে। তবে সামিটের টার্মিনাল পুরোপুরি সচল রয়েছে। সেখান থেকে ৫৬০ মিলিয়ন ঘনফুটের মতো গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ হচ্ছে।
কীভাবে এমনটি হলো—জানতে চাইলে ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘এক্সিলারেট বলেছিল, তাদের একটি বয়লার সচল করার জন্য ৭২ ঘণ্টার একটা বিরতি দিতে হবে। এখন সেই বয়লার এমনিতেই ঠিক হয়ে গেছে বলে তারা জানাচ্ছে। তথ্যের বিভ্রাটও কার্গো-সংকটের একটা কারণ।
এদিকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে ক্রয় কমিটির জরুরি বৈঠকে সিঙ্গাপুর থেকে দুই কার্গো এলএনজি কেনার প্রস্তাব পাস হয়েছে। সেখান থেকে ২৩ আগস্ট একটি এলএনজি কার্গো আসার কথা রয়েছে। এ ছাড়া আজ ক্রয় কমিটির নিয়মিত বৈঠকে সিঙ্গাপুর থেকে প্রতি ইউনিট ২৩ দশমিক ৯৩ ডলারে এক কার্গো এলএনজি কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এটি সাম্প্রতিক সময়ে সর্বোচ্চ মূল্য।
‘২৩ আগস্ট একটি এলএনজি কার্গো আসতে পারে। সেদিন থেকে দুটি এফএসআরইউ পূর্ণ সক্ষমতায় চলবে বলে আশা করি। এই সময়ের মধ্যে দেশীয় উৎপাদনও বাড়ানো যাচ্ছে না।’ এলএনজির পাশাপাশি দেশীয় কূপ থেকেও গ্যাসের সরবরাহ দিন দিন কমছে। গত ১০ জুন দেশীয় কূপ থেকে ১ হাজার ৬৬৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আসছিল।৩০ মিনিট আগে
সভায় বিমানবন্দরের সাইবার নিরাপত্তার বর্তমান পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে ফিশিংয়ের মাধ্যমে তথ্য হাতিয়ে নেওয়া, পাসওয়ার্ড চুরি, অননুমোদিতভাবে সিস্টেমে প্রবেশ এবং যাত্রী ও ফ্লাইট-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরির মতো হুমকি মোকাবিলায় বেবিচকের গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়...৩৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অভিনন্দন জানিয়েছে চীন ও যুক্তরাজ্য। আজ বৃহস্পতিবার পৃথক বার্তায় দুই দেশই বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদারের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে।১ ঘণ্টা আগে
র্যাব বিলুপ্ত করে নতুন বাহিনী গঠন করা হলেও বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলার কার্যক্রম বন্ধ হবে না বলে জানিয়েছে র্যাব। নতুন বাহিনী গঠনের জন্য প্রস্তাবিত আইনে র্যাবের আওতায় থাকা বিচারাধীন মামলাগুলোর কার্যক্রম আগের আইন অনুযায়ী চলমান রাখার বিধান রাখা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে