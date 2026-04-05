‘জুলাই সনদ না মানলে দেশ সংকটে পড়বে’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‘জুলাই সনদ না মানলে দেশ সংকটে পড়বে’

ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এবং ফ্যাসিস্ট রেজিম তৈরি করতে বিএনপি যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে। সেটাকে আমাদের প্রতিহত করতে হবে। জুলাই সনদ অস্বীকার করে যদি বাস্তবায়নের দিকে না যায়, তাহলে দেশ সংকটে পড়বে। তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে না পারলে বিএনপিও ঠিক একই রকম বিপদে পড়বে।

গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংলাপে বক্তাদের থেকে এসব কথা উঠে আসে। ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ: আইনি ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক গোলটেবিল সংলাপ আয়োজন করে নেক্সাস ডিফেন্স অ্যান্ড জাস্টিস নামের একটি সংগঠন।

সংবিধান টিকে থাকবে জনগণের ওপর নির্ভর করে বলে মন্তব্য করেন মেজর (অব.) আক্তারুজ্জামান বলেন, গণভোট জনগণের রায়। এই রায় বাস্তবায়ন না করলে রাজপথে যাওয়া ছাড়া বিকল্প নাই।

জাতীয় সংস্কার জোটের সভাপতি মেজর (অব.) আমীন আহমেদ আফসারী বলেন, গণভোট তারা বাতিল করে, যারা জনগণকে সম্মান করে না।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আকরাম আলী বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না হলে রাজনৈতিক সংকটে পড়বে। আর এই রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তোরণ ঘটানো আসলেই কঠিন হবে।

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র চলছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার। তিনি বলেন, গণভোটের ৭০ শতাংশ রায়ের থেকে বড় রায় তাদের ৫১ শতাংশ। যেখানে বিএনপি ছোট রায়, বড় রায়কে গিলে খেয়ে ফেলতে চাচ্ছে।

তরুণ আকাঙ্ক্ষাকে বিএনপি ধারণ করতে না পারলে দেশের রাজনীতিতে স্থায়ী জায়গা করে নিতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. দিলারা চৌধুরী। তিনি বলেন, যদি জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও তরুণ প্রজন্মকে ধারণ করতে না পারে, তাহলে বাংলাদেশ বিপদে পড়বে। ঠিক বিএনপিও একই রকম বিপদে পড়বে।

কী-নোট স্পিকার ছিলেন আইনজীবী শিশির মনির। তিনি বলেন, সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে জনগণের অভিপ্রায়ই হচ্ছে বৈধতার স্বীকৃতি। তাহলে গণভোটের বৈধতা কেন দিচ্ছে না সরকার-এই প্রশ্ন তাঁর।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজ্জাকী বলেন, ‘জুলাই সনদে রাজনৈতিক ও আইনি চ্যালেঞ্জের কথা বলা হচ্ছে। আপনি যদি এই গণভোট মেনে নেন, সেই মোতাবেক সংশোধন করেন, তাহলে রাজনৈতিকের পাশাপাশি আইনও মানা হলো।’

তিনি বলেন, এই সরকার যে ক্ষমতায় গেল তার রাজনৈতিক একটা ভিত্তি লাগবে। সেই ভিত্তিটা কি? সেই ভিত্তিটা হল সনদ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নেক্সাস ডিফেন্স অ্যান্ড জাস্টিস (এনডিজে)-এর প্রধান নির্বাহী ব্রি. জে. (অব.) হাসান নাসির। ক্যাপ্টেন (অব.) জাহাঙ্গীর সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, গণঅধিকার পরিষদের নেতা ফারুক হাসান, মানবাধিকার কর্মী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক রুবি আমাতুল্লাহ প্রমুখ।

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

কমিশনহীন দুদক: মামলাহীন এক মাস, থেমে আছে সিদ্ধান্ত

কমিশনহীন দুদক: মামলাহীন এক মাস, থেমে আছে সিদ্ধান্ত

সরকারি চাকরি: নতুন বেতনকাঠামো যাচাই-বাছাই হচ্ছে

সরকারি চাকরি: নতুন বেতনকাঠামো যাচাই-বাছাই হচ্ছে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবু অনড় দুই পক্ষই

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবু অনড় দুই পক্ষই