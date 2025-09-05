পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে পুরস্কার, এলএমজির জন্য ৫ লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরপরই রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন থানায় হামলা চালিয়ে লুট করা অস্ত্র ও গুলি উদ্ধারে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। অস্ত্র বা গোলাবারুদ উদ্ধারে তথ্য দিতে পারলে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে এবং তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে বলে আজ শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।
বিজ্ঞপ্তিতে পিস্তল ও শটগান উদ্ধারে ৫০ হাজার টাকা, চায়না রাইফেল উদ্ধারে ১ লাখ টাকা, এসএমজিতে (স্মল মেশিনগান) ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা, এলএমজি (লাইট মেশিনগান) উদ্ধারে ৫ লাখ টাকা এবং প্রতি রাউন্ড গুলি উদ্ধারে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই রাজধানী ও আশপাশের অন্তত ডজনখানেক থানায় হামলা চালিয়ে অস্ত্র-গুলি লুট করা হয়। এসব অস্ত্র-গুলি উদ্ধার করা না গেলে তা অপরাধীদের হাতে পড়ে বড় ধরনের নাশকতায় ব্যবহৃত হতে পারে বলে আশঙ্কা একাধিক পুলিশ কর্মকর্তার।
পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ টাস্কফোর্স অভিযান চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি জনসম্পৃক্ততার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।
নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিষয়টি শুধু পুলিশের সংকট নয়; জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরপরই রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন থানায় হামলা চালিয়ে লুট করা অস্ত্র ও গুলি উদ্ধারে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। অস্ত্র বা গোলাবারুদ উদ্ধারে তথ্য দিতে পারলে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে এবং তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে বলে আজ শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।
বিজ্ঞপ্তিতে পিস্তল ও শটগান উদ্ধারে ৫০ হাজার টাকা, চায়না রাইফেল উদ্ধারে ১ লাখ টাকা, এসএমজিতে (স্মল মেশিনগান) ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা, এলএমজি (লাইট মেশিনগান) উদ্ধারে ৫ লাখ টাকা এবং প্রতি রাউন্ড গুলি উদ্ধারে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই রাজধানী ও আশপাশের অন্তত ডজনখানেক থানায় হামলা চালিয়ে অস্ত্র-গুলি লুট করা হয়। এসব অস্ত্র-গুলি উদ্ধার করা না গেলে তা অপরাধীদের হাতে পড়ে বড় ধরনের নাশকতায় ব্যবহৃত হতে পারে বলে আশঙ্কা একাধিক পুলিশ কর্মকর্তার।
পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ টাস্কফোর্স অভিযান চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি জনসম্পৃক্ততার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।
নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিষয়টি শুধু পুলিশের সংকট নয়; জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ।
পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) কাজী জিয়া উদ্দিন বাসসকে বলেন, ‘একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিত করতে আমরা দেড় লাখ বা তারও বেশি পুলিশ সদস্যকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রশিক্ষণ দেব।’২ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে গত ৩১ আগস্ট রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে আঘাত হানা ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানি হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ি। এ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য জরুরি ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।৬ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী বিদেশে কোনো জনসভা, পথসভা, সভা-সমাবেশ বা কোনো প্রচার-প্রচারণা করতে পারবেন না। নির্বাচনী প্রচারে পোস্টার ব্যবহার করা যাবে না। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর সংশোধিত আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর চূড়ান্ত খসড়ায় এসব বিধান যুক্ত করা হয়েছে।১৭ ঘণ্টা আগে
গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জুলাই পদযাত্রা কর্মসূচিতে হামলা ও সহিংসতার ঘটনা তদন্তে গঠিত তদন্ত কমিশনের মেয়াদ আরেক দফা বাড়িয়েছে সরকার।১৮ ঘণ্টা আগে