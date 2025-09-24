Ajker Patrika
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সহযোগীর অফিস থেকে কোটি টাকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ২৩
আজ বুধবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে সাইফুজ্জামানের সহযোগী মো. জাহাঙ্গীর আলমের অফিসে অভিযান চালায় দুদক। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সহযোগী মো. জাহাঙ্গীর আলমের চট্টগ্রামের হালিশহরের একটি অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযানে প্রায় ১ কোটি ২ লাখ টাকা উদ্ধারের তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চট্টগ্রামে সাইফুজ্জামানের সহযোগী মো. জাহাঙ্গীর আলমের অফিসে অভিযান চালায় দুদক। অভিযানটি নেতৃত্ব দেন দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান।

দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা গোপন খবরে জানতে পেরেছিলাম যে সাবেক মন্ত্রীর অফিসে অবৈধ অর্থ লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কমিশনের অনুমোদন নিয়ে আমরা অভিযান চালাই এবং বিপুল টাকা উদ্ধার করি।’

অভিযানের সময় অফিস থেকে প্রায় ১ কোটি ২ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি অভিযুক্ত মো. জাহাঙ্গীর আলমকে আটক করা হয়েছে।

২১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা ইউনিয়নের একটি বাড়ি থেকে ২৩ বস্তা নথিপত্র উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া নথিতে ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়ায় সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন বিপুল সম্পদের তথ্য পায় সংস্থাটি।

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ভোটদানে আগ্রহ কমেছে, বিএনপির ভোটার সর্বোচ্চ: জরিপ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সহযোগীর অফিস থেকে কোটি টাকা উদ্ধার

সাবেক ঢাবি ভিসি মাকসুদ কামালের সঙ্গে শেখ হাসিনার ‘ফোনালাপ’ ট্রাইব্যুনালে

সংসদ নির্বাচনের প্রতীকের তালিকায় নেই শাপলা, স্থগিত নৌকা— ইসির প্রজ্ঞাপন

