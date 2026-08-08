রোমে বিকল উড়োজাহাজ মেরামতে যাচ্ছে বিমানের প্রকৌশলী দল ও যন্ত্রাংশ

কারিগরি ত্রুটির কারণে ইতালির রোমের ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে গ্রাউন্ডেড বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজটি সচল করতে ঢাকা থেকে প্রকৌশলী দল ও প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ পাঠানো হচ্ছে। আজ শনিবার (৮ আগস্ট) ঢাকা থেকে রোমগামী বিমানের ফ্লাইটে এসব প্রকৌশলী ও যন্ত্রাংশ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সর্বশেষ ফ্লাইট হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, রোম থেকে ঢাকাগামী বিজি-৩০৬ ফ্লাইটে ব্যবহৃত এস-২-এজেওয়াই উড়োজাহাজটি বর্তমানে কারিগরি ত্রুটির কারণে মাটিতে আটকে আছে। ত্রুটি নিরসনের জন্য ঢাকায় থাকা প্রকৌশলী দল এবং প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ রোমে পাঠানো হচ্ছে।
বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঢাকা থেকে পাঠানো প্রকৌশলী দল ও যন্ত্রাংশ বহনকারী ফ্লাইটটি রোমের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। প্রকৌশলী দল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ রোমে পৌঁছানোর পর উড়োজাহাজটির কারিগরি ত্রুটি নিরসনের কাজ শুরু হবে।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, মেরামতকাজ শেষ করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হলে ফ্লাইটটি আজ শনিবার রাত ১০টায় রোম থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসবে। ফ্লাইটটি ৯ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
এর আগে কানাডার টরন্টো থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা বিজি-৩০৬ ফ্লাইটটি রোমের ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে অবতরণের পর কারিগরি ত্রুটির কারণে গ্রাউন্ডেড হয়। এতে ফ্লাইটটির যাত্রীরা রোমে আটকা পড়েন।
বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কারিগরি ত্রুটি নিরসনের অগ্রগতি এবং ফ্লাইটের সর্বশেষ সময়সূচি সম্পর্কে যাত্রীদের নিয়মিত হালনাগাদ তথ্য জানানো হবে। যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার (৭ আগস্ট) ইতালির স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ২০ মিনিটের দিকে নিয়মিত জ্বালানি নেওয়ার সময় উড়োজাহাজটিতে কারিগরি ত্রুটি ধরা পড়ে। এরপর উড়োজাহাজটি আর উড্ডয়ন করতে পারেনি। প্রাথমিক পরীক্ষা শেষে উড়োজাহাজটিকে ‘এয়ারক্রাফট অন গ্রাউন্ড’ (এওজি) ঘোষণা করা হয়।৩৬ মিনিট আগে
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