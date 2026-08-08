সিপিডিএলের সঙ্গে প্রাইম ব্যাংকের চুক্তি, ফ্ল্যাট কিনতে বিশেষ মূল্যছাড় পাবেন গ্রাহকেরা

প্রাইম ব্যাংক পিএলসি এবং সিএ প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (সিপিডিএল)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। এ চুক্তির ফলে প্রাইম ব্যাংকের গ্রাহক ও কর্মীরা সিপিডিএলের আবাসন প্রকল্পে ফ্ল্যাট কিনতে বিশেষ মূল্যছাড়ের সুবিধা পাবেন। সম্প্রতি রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত সিপিডিএলের করপোরেট কার্যালয়ে এ চুক্তি সই হয়।
এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রাইম ব্যাংক জানিয়েছে, চুক্তির আওতায় প্রাইম ব্যাংকের গ্রাহক ও কর্মীরা সিপিডিএল নির্মিত আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট কেনার ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যছাড় উপভোগ করবেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নত আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় ও উন্নত সেবা প্রদানের সুযোগ তৈরি হবে।
প্রাইম ব্যাংক পিএলসির পক্ষে চুক্তিতে সই করেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক মামুর আহমেদ। সিপিডিএলের পক্ষে সই করেন চিফ রিলেশনশিপ অফিসার জি. এম. ফারহাদ সারওয়ার।
অনুষ্ঠানে প্রাইম ব্যাংকে পক্ষে আরও ছিলেন হেড অব কার্ডস অ্যান্ড রিটেইল জোয়ার্দ্দার তানভীর ফয়সাল, সিকিউরড কনজ্যুমার ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড এমবেডেড বিভাগের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট তাকিয়ান চৌধুরী। সিপিডিএলের পক্ষ থেকে ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস অ্যান্ড এসসিএম) ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আমজাদ হোসেন। এ ছাড়া উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এই চুক্তির মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক গ্রাহক ও কর্মীদের জন্য আবাসন-সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিভিন্ন খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে ভ্যালু অ্যাডেড সেবা প্রদানের ধারাবাহিকতা আরও জোরদার করল।
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